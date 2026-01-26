Milano-Cortina, Ghali alla cerimonia d'apertura. Il ministro Abodi: "Non condividiamo il suo pensiero, non sarà espresso sul palco"

Ghali sarà tra i protagonisti della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026 (il 6 febbraio a San Siro, dalle ore 20), ma il suo pensiero "non sarà espresso sul quel palco". A dirlo è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, delegato per la Struttura di missione per gli anniversari nazionali, nel corso della presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno della Memoria.

"Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono" centrate "sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico. Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato ma ritengo che un Paese debba sapere reggere all'urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco", ha sottolineato il ministro.

Il rapper di origini tunisine non ha mai nascosto di essere schierato a favore della Palestina tanto che al Festival di Sanremo aveva declamato "Stop al genocidio".

Polemiche da parte del M5S. "Quando un ministro si permette il lusso di dire che un artista "non esprimerà il suo pensiero sul palco" non sta parlando di rispetto o di etica: sta rivendicando una censura preventiva. Punto. Non è una questione di condividere o meno le idee di Ghali, è una questione molto più grave: un governo che pretende di stabilire in anticipo cosa si può dire e cosa no. Dietro il linguaggio di Andrea Abodi c'è solo paura della libertà di espressione".

In una nota della Fondazione Milano-Cortina si legge che Ghali è una "tra le figure più rappresentative della scena culturale contemporanea italiana e voce di una generazione in continuo movimento. Artista capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi, unendo linguaggi, sensibilità e immaginari, Ghali ha costruito un percorso che fa dell’incontro tra differenze il proprio tratto distintivo. Un approccio che dialoga in modo profondo con il concetto di Armonia, cuore narrativo della Cerimonia di Apertura Olimpica e chiave di lettura dei Giochi di Milano Cortina 2026".

"È chiaro che spero che Ghali abbia ricevuto delle indicazioni o delle linee a guida suol ruolo che deve svolgere.

Quindi spero capirà cosa deve fare in quel contesto e in quel momento, ha dichiarato Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Che poi ha aggiunto: "Sono fiduciosa che capirà cosa è chiamato a fare in quel contesto e in quel momento".