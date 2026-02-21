Ibiza, il gender reveal allo stadio, le nozze nella chiesa di Totti e Ilary: la storia tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Tra le coppie vip quella composta da Mattia Zaccagni e Chiara Nasti è senza dubbio una delle più discusse. L'attaccante della Lazio e l'influencer napoletana sono finiti spesso al centro della cronaca rosa ma la notizia della messa in vendita della loro casa di Roma, un appartamento da 2 milioni di euro, ha dato il via alle voci su una presunta crisi coniugale. Ripercorriamo le tappe principali della loro storia d'amore.

L’incontro a Ibiza

Giugno 2021. Chiara Nasti, imprenditrice e fashion blogger, è reduce dalla fine della storia con il romanista Nicolò Zaniolo . Si trova a Ibiza insieme a un gruppo di amici quando incontra Mattia Zaccagni. Il calciatore gioca nella Lazio ed i pausa in vista del primo ritiro estivo. "Avevamo amici in comune e mi sono ritrovata in casa sua: da lì non ci siamo più staccati", racconterà su Instagram l'influencer.

La prima foto sui social

Dicembre 2021. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni Chiara e Mattia decidono di uscire allo scoperto e pubblicano la loro prima foto insieme su Instagram. La foto, uno scatto semplice del calciatore abbracciato alla compagna, fa il giro del web e si vocifera di una proposta di nozze in arrivo a Natale.

La prima gravidanza

Maggio 2022. L'amore tra Chiara e Mattia brucia le tappe. Da settimane si parla della presunta dolce attesa dell'influencer. La conferma della gravidanzasul campo del match Spezia - Lazio, quando Zaccagni dopo aver segnato il gol del pareggio, esulta mettendosi il dito in bocca e mima con il pallone sotto la maglia, il "pancione". Pochi minuti dopo Chiara ufficializza la dolce attesa con un post su Instagram: "Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori…ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papi".

La polemica sul gender reveal

Pochi giorni dopo l'annuncio, Chiara e Mattia svelano che sono in attesa di un bambino, Thiago. La coppia sceglie uno scenario unico per fare il gender reveal, il party nel quale viene rivelato il sesso del nascituro. All'evento sono presenti anche Luis Alberto e Ciro Immobile con le rispettive compagne oltre al presidente Claudio Lotito, che dona alla coppia un mini completino della Lazio con scritto "Zaccagni jr" e il numero 20. La sontuosa festa allo stadio Olimpico, però, scatena una grossa polemica e il calciatore e l'influencer vengono travolti dalle critiche.

La proposta di nozze

Agosto 2022. Mentre Chiara è al settimo mese di gravidanza Mattia la sorprende con una proposta di nozze romantica . Durante una cena a lume di candela sul mare il calciatore della Lazio si inginocchia davanti alla fidanzata e tira fuori dalla giacca l'anello della promessa. La scena è interamente registrata con il cellulare e il video viene condiviso sui canali social della coppia con la risposta tanto attesa dai fan:"Lo voglio SISISISI. Non vedo l’ora di essere tua moglie".

La nascita di Thiago

Novembre 2022. Con un post su Instagram Mattia Zaccagni annuncia la nascita del figlio: "16/11/2022. Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto". Mamma e figlio godono di ottima salute e pochi giorni dopo il parto Chiara e il figlio tornano a casa per cominciare una nuova vita a tre.

Il matrimonio

20 giugno 2023 Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano nella basilica dell'Ara Coeli a Roma , la stessa dove celebrarono le loro nozze Ilary Blasi e Francesco Totti. I festeggiamenti proseguono nella splendida cornice di Villa Miani alla presenza di circa cento invitati tra cui spiccano diversi sportivi come Ciro Immobile e Marcell Jacobs.

La nascita di Dea

Il 24 luglio 2024 Chiara Nasti dà alla luce la secondogenita Dea. L'arrivo della piccola sconvolge gli equilibri in casa Zaccagni e l'influencer sui social racconta: "Thiago è un bambino spensierato, però allo stesso tempo nei primi giorni mi sono dedicata 24 ore alla piccolina e poi ho capito che così facendo lui era davvero nervoso. Ora durante il giorno passo il tempo con lui e la piccolina la tiene mia madre. Quando Thiago riposa, mi coccolo Dea. Durante la notte tengo la piccola con me perché la devo allattare ogni 3 ore. Poi, comunque Thiago è piccolo e imprevedibile, allo stesso tempo monello… Eh no, non dormo mai".

La denuncia

Febbraio 2025. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano la colf a seguito di una serie di furti avvenuti nella loro abitazione. In assenza della coppia la domestica avrebbe indossato abiti e scarpe appartenenti all'influencer, scattandosi foto e registrando video poi condivisi sui social, poi avrebbe rubato "diversi capi e gioielli di valore, tra cui un anello con un rubino", denunciano Chiara e Mattia alle autorità.

La casa in vendita

Gennaio 2026. Sui giornali si diffonde la notizia della messa in vendita della casa di Chiara e Mattia.

La coppia non si fa più vedere sui social da tempo e le voci di una presunta crisi coniugale si fanno insistenti nell'ambiente. L'unfollow reciproco su Instagram alimenta i dubbi, ma la coppia non conferma né smentisce le voci.