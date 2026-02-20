Diretta | Trump avverte Teheran: "Penso a un attacco mirato". E L'Iran promette bozza di accordo in tre giorni

Nell'ambito dei negoziati fra Iran e Usa sul nucleare, il prossimo passo prevede che Teheran presenti a Washington una bozza di possibile accordo, che sarà pronta "nei prossimi 2 o 3 giorni". È quanto ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, intervistato da Msnbc. "Il prossimo step per me è presentare una bozza di un possibile accordo alle mie controparti negli Usa, credo che nei prossimi 2 o 3 giorni sarà pronta e, dopo la conferma finale da parte dei miei superiori, questa verrà consegnata a Steve Witkoff. Forse avremo bisogno di un'altra sessione per parlare di questo e poi cominciare a lavorare su questa bozza per, si spera, una buona conclusione", ha detto Araghchi.

"Questa è la roadmap davanti a me e non penso ci vorrà molto, forse nell'arco di una settimana o qualcosa del genere possiamo cominciare un vero negoziato serio sul testo e arrivare a una conclusione", ha aggiunto Araghchi nell'intervista a Msnbc.