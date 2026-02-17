Milano-Cortina, ricerche in aumento sui siti porno: i numeri e cosa è successo durante la cerimonia d’apertura

Archiviato il caso della mancanza di preservativi nel Villaggio olimpico con i condom letteralmente andati a ruba in poco tempo tanto da esserne richiesta una nuova fornitura, in concomitanza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si registra anche un forte aumento della ricerche sui siti porno.

Le parole più ricercate

Nel dettaglio, a capire qual è la curva delle ricerche che si è impennata verso l’alto è stato Pornhub, tra i portali più famosi al mondo del settore. Nel dettaglio, il traffico nel nostro Paese ha avuto aumenti esponenziali con addirittura un +5.425% per quanto riguarda la parola chiave “winter olympics”, seguita da olympic village (oltre il 4.000% in più) e “gold metal con un +3.800%. Queste sono le tre parole chiave più utilizzate, presumibilmente, da utenti comuni ma anche dagli stessi atleti e turisti che da settimane soggiornano tra Milano e Cortina.

Aumenti esponenziali

Non può dunque trattarsi di una semplice casualità rispetto al mese di gennaio: le Olimpiadi invernali fanno da traino anche per questo sito web per adulti che ha registrato aumenti significativi anche con parole chiave più di nicchia. Tra queste, come spiega AdnKronos, si segnalano “speed skating” (+2.442%), nude olympics (+2.077%) ma anche parole come “gym leggins” (+1.771%) e “velor tracksuit”, letteralmente “tuta di velluto”, con un +1.656%.

Cosa è successo durante l’apertura dei Giochi

Atleti e atlete, dunque, avranno scatenato molte fantasie su particolari tipologie di ricerche online. Un altro dato significativo riguarda gli accessi online a Pornhub in concomitanza della cerimonia d’apertura quando il portale ha visto una flessione mondiale media dell’8% con le Olimpiadi e ricerche su Pornhub.

L’analisi mostra che proprio la località montana di Cortina ha registrato il calo più alto (-18%) rispetto a Milano che si è fermata al -13%. Le stesse località, dopo la mezzanotte del giorno dell’apertura dei Giochi, hanno avuto picchi opposti rispettivamente con +9% e +11% rispetto alla media.