Milano, incendio nelle cantine dietro il Duomo: la colonna di fumo avvolge le guglie

Un'alta colonna di fumo si alza alle spalle del Duomo di Milano, ripresa nelle foto ricordo dei turisti e immortalata da residenti che si chiedono cosa possa essere accaduto nel cuore del capoluogo lombardo. La ragione del fumo, denso e grigio, che ha avvolto i palazzi del centro cittadino è da ricercare nell'incendio scoppiato nelle cantine di un edificio di corso Vittorio Emanuele. Stando alle prime informazioni, potrebbe essere stato un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un negozio l'origine delle fiamme, che i vigili del fuoco hanno domato in poche decine di minuti. Non ci sarebbero persone coinvolte e l'incidente non dovrebbe nemmeno incidere sul percorso della metropolitana, che corre a breve distanza da lì, sotto il piano stradale.

Nemmeno il negozio che si trova sotto i portici, nella parte che fa angolo con via Beccaria, sarebbe stato raggiunto dalle fiamme. Il fumo ha trovato il suo sfogo dalle grate di areazione che corrono lungo tutta la strada e questo ha fatto alzare la colonna, perfettamente visibile da tutta la città. Sono stati inviati sul posto 8 mezzi, fatti uscire dalla caserma di via Messina, per intervenire nel modo più incisivo possibile. Il palazzo è stato ovviamente evacuato per ragioni di sicurezza ma nessuno ha avuto bisogno dell'intervento dei paramedici. Inizialmente si era pensato, vista la quantità di fumo, che a prendere fuoco potesse essere stata una vettura parcheggiata in un vicino posteggio sotterraneo. Circostanza smentita in pochi minuti dagli stessi uomini del servizio di prevenzione. Dal comando provinciale di Milano fanno sapere che " continuano a operare nel tentativo di mettere la situazione definitivamente sotto controllo ".

" Abbiamo sentito un botto molto forte ed è saltata la luce ", ha raccontato un testimone, una commessa di un negozio di corso Vittorio Emanuele, raggiunta dall'Adnkronos. " Siamo uscite in strada e abbiamo visto il fuoco ", ha spiegato, sottolineando di essersi allontanata per sicurezza insieme alla collega. " Si vedevano le fiamme dalle grate ", ha aggiunto un residente.

Per il momento la corrente elettrica continua a non essere erogata per precauzione nella zona servita dalla centralina coinvolta e non si hanno informazioni su quando sia previsto il ripristino, che non può avvenire finché i vigili del fuoco non garantiscono la messa in sicurezza.