Ecco chi sono i militari morti a Sabaudia: il colonello Mettini e un giovane allievo

Una terribile tragedia quella avvenuta stamani a Sabaudia, dove un aereo d'addestramento dell'Aeronautica Militare è precipitato, provocando la morte dei due piloti. A perdere la vita, stando alle ultime informazioni rilasciate, sono il Comandante Simone Mettini e un giovane allievo Lorenzo Nucheli.

Simone Mettini, 48 anni, era stato nominato Comandante del 70° Stormo dell'aeroporto militare di Latina Scalo nel luglio del 2024. Il militare aveva preso il posto del colonnello Giuseppe Bellomo. Mettini, originario di Forlì, risiedeva ad Aprilia. Grande il rispetto nei suoi confronti da parte dei colleghi. Il Comandante era un uomo stimato in campo militare, soprattutto per la lunga carriere alle spalle. Il 48enne si occupava della formazione dei giovani piloti, e proprio nel corso di una lezione sarebbe avvenuto il drammatico incidente.

Questa mattina, infatti, Mettini si trovava a bordo di un T-260B biposto, mezzo d'addestramento dell'Aeronautica Militare. Con lui si trovava un allievo ufficiale, a sua volta deceduto nel terribile schianto. Il velivolo è precipitato intorno alle 9.

25 nella zona della Cerasella e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi non è stato possibile fare nulla per i due piloti.

Colleghi e familiari ricordano Simone Mettini come un uomo appassionato e devoto al suo lavoro, molto attento nella formazione dei giovani piloti. Il 48enne lascia la moglie e due figli.