Precipita aereo dell'Aeronautica militare: morti i due piloti

Un velivolo dell'Aeronautica Militare è precipitato oggi - 1 ottobre - all'interno del parco nazionale del Circeo a Sabaudia. I militari dentro il mezzo di addestramento sono morti nell'impatto.

Secondo quanto riportato l'aereo sarebbe scomparso dai radar. Poi il ritrovamento con l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco. In cabina erano presenti il colonnello Simone Mettini - 48 anni - e un suo allievo pilota.

Il T-260B del 70° stormo di Latina era "in volo" - come riportano fonti dell'Aeronautica - "per una missione addestrativa" ed è precipitato al suolo per cause al momento ignote. I rilievi sono ancora in corso.

Dalle istituzioni sono arrivati i messaggi di cordoglio per le vittime. Appresa la notizia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto esprimere il suo cordoglio: "La mia vicinanza e quella del governo alle famiglie delle vittime, all'Aeronautica e a tutta la Difesa". Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto: "Ho appreso con sincero dolore la notizia del tragico incidente aereo avvenuto nei pressi del Parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia e nel quale hanno perso la vita due militari dell'Aeronautica. Alle loro famiglie, ai colleghi, al capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e ai vertici della Difesa giungano le mie più sentite condoglianze e la vicinanza del Senato della Repubblica". Il vicepremier Matteo Salvini ha detto: "Una preghiera per loro, un abbraccio alle famiglie e un pensiero all'Aeronautica Militare". Anche Antonio Tajani - vicepresidente del Consiglio e responsabile degli Esteri - ha voluto esprimere le sue condoglianze alla forza armata: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa dei due militari rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia.

Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l'Arma azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime"

Nell'aula della Camera è stato osservato un minuto di silenzio, a cui è seguito un applauso.