"Minacce e istigazione alla violenza": Angelo Duro querela il sindaco di Taormina

Era stato denunciato e multato da Cateno De Luca, sindaco di Taormina, dopo aver imbrattato i manifesti che pubblicizzavano il suo stesso spettacolo. E dopo lo show svoltosi ieri sera presso il Teatro Antico, il comico Angelo Duro ha deciso di replicare al primo cittadino: dopo avergli indirizzato una "stoccata" su Facebook, avrebbe esternato tramite i propri legali l'intenzione di querelarlo. Lo scontro De Luca - Duro sembra insomma arricchirsi di un nuovo capitolo. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, nel mirino del monologhista siciliano è finita la reazione di De Luca al suo gesto, che a suo avviso “è stata altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza”. Ed avrebbe quindi deciso di querelare il sindaco. Tutto è iniziato un paio di giorni fa, quando Duro si è fatto riprendere per le vie di Taormina mentre disegnava con la bomboletta spray forme falliche (corredate talvolta da frasi offensive) sui manifesti pubblicitari che reclamizzavano il suo stesso show ("Sono Cambiato").

Un atto provocatorio, da parte di un comico che si è segnalato negli ultimi anni per una comicità decisamente cinica e poco incline al politicamente corretto. Ma che il sindaco non ha gradito: in alcuni post pubblicati sulla propria pagina Facebook, De Luca ha stigmatizzato l'azione di Duro, preannunciando la volontà di sanzionarlo con una multa da 600 euro (tenendo conto anche della spesa necessaria per rimuovere i cartelloni imbrattati, ndr). Non solo: in una serie di video postati sempre sul popolare social network, avrebbe raccontato ai concittadini quanto accaduto, rivolgendo tuttavia alcuni insulti al comico per l'atteggiamento mostrato. Ad un certo punto l'evento sembrava quasi sul punto di essere annullato, invece si è svolto senza problematiche di sorta.