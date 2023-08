"Troglodita". Angelo Duro imbratta i suoi manifesti, il sindaco si infuria

Iniziativa concordata fra le parti (per quanto piuttosto sopra le righe) per promuovere lo spettacolo? Oppure vero e proprio litigio, con tanto di parole grosse già volate a distanza sui social network? Saranno le prossime ore a dare la risposta definitiva a questa domanda, ma al momento la pista principale resta la seconda: il comico Angelo Duro ha imbrattato nelle scorse ore i manifesti pubblicitari che promuovono la sua esibizione al Teatro Antico di Taormina. Si è trattato ovviamente di un gesto provocatorio, ma che il sindaco locale, Cateno De Luca, non ha a quanto sembra gradito. Di più: ha dichiarato di aver già dato mandato di identificare e di sanzionare l'ex-inviato delle Iene, con quest'ultimo che sarebbe stato denunciato e sanzionato con una multa da 600 euro.

Ma cos'è successo? A raccontare a grandi linee l'episodio è stato (in una serie di video pubblicati sulla propria pagina Facebook) proprio il primo cittadino siciliano, scagliandosi duramente contro il comico. Duro, nato peraltro proprio in Sicilia (a Palermo) si è segnalato negli ultimi anni per una comicità decisamente cinica e poco incline al politicamente corretto. La stessa che aveva cercato di portare anche sul palco dell'Ariston durante un monologo, nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Il comico si trova in tour con il suo spettacolo "Sono cambiato", che prevede una tappa proprio nella provincia di Messina. E in un video pubblicato sui propri canali social, si è fatto riprendere ieri mentre vandalizzava i manifesti che reclamizzavano il suo stesso evento, disegnandovi delle forme falliche con la vernice spray. A completare l'opera, in un caso, un invito poco elegante ai passanti ( "Fott***vi") realizzato ancora con la bomboletta e sempre sui cartelloni dello spettacolo affissi per le vie di Taormina.