Ex militare armato si asserraglia in casa. Paura in Friuli

Articolo in aggiornamento

Un uomo con presunti problemi mentali si è asserragliato nella sua abitazione di Cordovado, in provincia di Pordenone. Prima di chiudersi in casa, l'uomo aveva raggiunto la piazza del paese e aveva minacciato e urlato contro alcuni compaesani nei pressi della farmacia. Per questa ragione i compaesani hanno dato l'allarme ma nel frattempo il soggetto si è chiuso all'interno dell'abitazione e non è chiaro se con lui ci sia qualcuno. Le negoziazioni, secondo quanto si apprende, sono ancora in corso.

Per ragioni di sicurezza, i carabinieri hanno fatto evacuare l'intero palazzo ma anche le attività del circondario, incluso un bar, dove gli avventori sono stati chiusi senza possibilità di uscire. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza. L'intera zona è circondata dalle forze dell'ordine.

Pare che l'uomo abbia con sé un'arma, nello specifico una pistola, che questa mattina ha brandito nella piazza del paese mentre girava, apparentemente senza meta, a torso nudo. Impossibile al momento verificare se si trattasse di un'arma vera, di una pistola a salve o giocattolo ma l'attenzione è massima, considerando che secondo quanto è stato riferito si tratterebbe di un ex militare di circa 50 anni. Si tratta di un ex ufficiale di complemento che, secondo quanto riferito dall'Arma, ha assolto gli obblighi di leva.