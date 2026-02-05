"Da lui 30 lanci contro gli agenti a Torino". Il minorenne pro Pal va in comunità

Le indagini della Questura di Torino proseguono per individuare quanti più partecipanti possibili alle manifestazioni violente che si sono svolte negli ultimi mesi. Sono state numerose, a prescindere da quelle per Askatasuna, quelle che si sono susseguite per la Palestina e sono ancora tanti i soggetti da individuare tra quelli che si sono resi protagonisti di violenze. Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha individuato un minore nei confronti del quale è stato disposto dal Gip il collocamento in una comunità, con autorizzazione alla permanenza in casa in attesa del reperimento della risorsa. I reati ipotizzati a suo carico sono di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento e danneggiamento.

I fatti per i quali è finito sotto la lente di ingrandimento delle autorità giudiziarie risalgono al 3 ottobre 2025, quando circa 4mila attivisti sono riusciti ad arrivare all’esterno dell’azienda Leonardo di Torino dando luogo ad un fitto lancio di bottiglie e pietre all’indirizzo della forza pubblica e all’interno del parcheggio del plesso aziendale. In quell’occasione furono numerose le vetture danneggiate, alcune rese del tutto inservibili e proprio in quell’occasione, secondo gli investigatori, il soggetto che è stato individuato si sarebbe reso responsabile di circa 30 lanci tra tra pietre, bottiglie di vetro, artifizi pirotecnici, fumogeni e perfino un cassonetto. Il tutto in direzione della forza pubblica.

Ma la sua azione non si sarebbe esaurita con il lancio, perché secondo quanto ricostruito si sarebbe anche introdotto all’interno dell’area del parcheggio, dove avrebbe danneggiato il vetro e lo specchietto di un’autovettura con calci e pugni. Il soggetto, di cui non è stata resa nota l’età precisa, è stato anche oggetto di una perquisizione domiciliare delegata dalla locale Procura per i Minorenni.

Nel frattempo, questa mattina, sono stati scarcerati i soggetti che sono stati arrestati per la manifestazione del 31 gennaio a Torino, anche del 22enne per il quale l’ipotesi è di aver partecipato al pestaggio del poliziotto e che è stato destinato ai domiciliari dal gip. Ma ora la procura sta valutando di ricorrere in appello contro la scarcerazione.