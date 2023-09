Difende la fidanzata dalle molestie, quattro rom lo investono "per vendetta"

Ancora un episodio di violenza nel nostro Paese a opera di un gruppo di stranieri, un "branco" si potrebbe dire, che hanno tentato di adescare una ragazza all'esterno di una discoteca dell'Eur. La giovane si trovava nel locale insieme al fidanzato e alle 4 del mattino è stata notata da sola da un gruppo di 4 rom all'esterno della discoteca, mentre il suo ragazzo doveva ancora uscire. " Perché non vieni a farti un giro con noi? ", le avrebbero detto i giovani, stando a quanto riporta il Messaggero.

La ragazza, una 24enne di Palestrina, in provincia di Roma, ha rifiutato quello strano "invito" che non lasciava presagire nulla di buono e ha continuato a rifiutare nonostante le insistenze dei rom. È rimasta sola pochi minuti, giusto il tempo che il fidanzato salutasse le ultime persone e si avviasse verso l'uscita. La discoteca stava ormai per chiudere, la serata era finita e i due si stavano preparando per rientrare a casa. In quel breve lasso di tempo, il gruppo di rom è riuscito a intercettarla e a tentare l'abbordaggio, che si sarebbe potuto trasformare in qualcosa di molto più grave. Le si avvicinano, la circondano e cercano anche di strattonarla. Nel frattempo, il fidanzato della giovane è uscito dal locale e quando si è reso conto di quanto stava accadendo ha inevitabilmente difeso la sua ragazza.

Il gruppo si allontana e la coppia inizia a dirigersi verso la propria auto ma, a quel punto, è successo l'imprevedibile. I rom sono tornati cogliendo alle spalle il giovane di sorpresa. In quel momento non c'è nessuno, e i rom scaricano la loro rabbia sul giovane: calci, pugni, schiaffi e insulti. La ragazza urla e chiede aiuto ma nessuno la sente e, se qualcuno sente, non si ferma. Il branco lascia il ragazzo a terra, ancora una volta sembra che tutto sia finito lì ma passano pochi secondi che il gruppo torna a bordo dell'auto e investe il giovane. Nonostante le botte, il giovane riesce a schivare l'auto, anche se non del tutto, e i rom fanno perdere le proprie tracce.

Le indagini sono partite immediatamente, il giovane è stato portato all'ospedale e fortunatamente i traumi subiti sono di lieve entità: ha una frattura alla gamba e qualche contusione. I due fidanzati, però, non sono stati in grado di fornire alle forze dell'ordine dettagli rilevanti per l'identificazione. Nei prossimi giorni verrà loro mostrata una serie di immagini per cercare di capire se riusciranno a ritrovare in quei volti quelli dei loro aggressori.