Molestie su minorenni nella metro di Milano: fermato egiziano, è caccia a gang di nordafricani

Ennesimi episodi di violenza e molestie a bordo delle metropolitane del nostro Paese, in particolare Milano. Nell'ultimo weekend i più gravi sono stati due, che hanno visto come vittime due minorenni, aggredite in momenti diversi e luoghi diversi della linea. L'elemento che lega queste due orrende vicende è che i loro aggressori sono tutti stranieri. Il problema sicurezza nella città di Beppe Sala esiste e anche sui mezzi pubblici la percezione di non sentirsi tranquilli c'è, non solo per i borseggiatori ma anche per i violenti che la popolano a ogni ora del giorno e della notte.

Una delle aggressioni, fortunatamente, si è chiusa con l'arresto del colpevole. I fatti si sono sviluppati ieri sulla linea M3, poco prima della fermata Duomo. Nella stazione del centro di Milano, una 17enne che appariva scossa è stata avvicinata da alcuni agenti della Polizia locale che si volevano sincerarsi delle sue condizioni e a quel punto la minore ha spiegato che poco prima, nel vagone sul quale viaggiava, era stata molestata sessualmente. Grazie anche alla descrizione fornita, gli agenti sono riusciti a fermare e arrestare un 42enne egiziano regolarmente residente sul territorio italiano.

L'uomo aveva già raggiunto la statua equestre di piazza del Duomo e stava ciondolando tra i turisti quando è stato raggiunto dagli agenti. Fermato e condotto in commissariato, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto nel carcere di San Vittore dopo che sono state visionate le telecamere di sorveglianza presenti in ogni vagone e sono stati trovati elementi a supporto della sua colpevolezza, prove che lo collocano esattamente nel luogo indicato dalla minore mentre compiva ciò che la ragazza aveva denunciato poco prima. Si trova ora a disposizione del giudice per l'interrogatorio di garanzia.

Il secondo episodio sfortunatamente non si è concluso con il fermo dei responsabili e si è verificato alla stazione di Cadorna, non distante da quella del Duomo. Era la sera dell'8 marzo e una 16enne si trovava insieme a un'amica, quando è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi. Erano circa le 20.30 quando la giovane si trovava sulla banchina della metropolitana in direzione Rho Fiera, quando è stata avvicinata da tre giovani, presumibilmente nordafricani, che hanno iniziato a rivolgerle commenti volgari. Lei ha reagito e ha schiaffeggiato uno di loro, che però poi l'ha seguita e colpita con un oggetto contundente e tagliente sul sopracciglio.

Alla scena hanno assistito altri passeggeri, che vedendo la giovane con il volto insanguinato hanno dato l'allarme alla Polmetro. La minore è stata accompagnata all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è stata medicata ed è ora caccia aperta agli aggressori.