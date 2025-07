È morto Sandro Antoniazzi, storica figura della Cisl milanese e protagonista del mondo sindacale lombardo

Si è spento a 85 anni Sandro Antoniazzi, storico dirigente della Cisl milanese e figura di riferimento per il mondo sindacale e sociale della Lombardia. Entrato nel sindacato nel 1958, Antoniazzi ha attraversato oltre tre decenni di storia della Cisl, ricoprendo ruoli chiave: segretario generale della Cisl di Milano dal 1979 al 1988, poi alla guida della Cisl Lombardia fino al 1992.

Il suo grande lavoro

Economista, uomo di profonda cultura e fede cattolica, ha collaborato a lungo con Pierre Carniti nella Fim-Cisl, contribuendo alla trasformazione del sindacato in un punto di riferimento per la tutela dei lavoratori nei difficili anni della crisi industriale e del terrorismo. Nel 1992, lasciato il sindacato, fu nominato Commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio durante le fasi iniziali di Tangentopoli. Successivamente, ha proseguito la sua attività in ambito sociale e culturale, presiedendo numerose fondazioni di ispirazione cattolica, tra cui la Fondazione San Carlo, e partecipando attivamente a enti e istituzioni benefiche. Nel 2001 fu candidato sindaco di Milano per il centrosinistra (Ulivo), sfidando il sindaco uscente Gabriele Albertini, senza riuscire a prevalere.

Il ricordo di Giovanni Abimelech

Giovanni Abimelech, attuale segretario generale della Cisl Milano, lo ha ricordato con commozione: " Sandro ha dedicato la sua vita all’impegno sindacale, sociale e civile. Ha vissuto in prima linea momenti cruciali come gli anni di piombo e la trasformazione di Milano in città del terziario avanzato. È stato un intellettuale lucido e appassionato, un punto di riferimento per chiunque volesse leggere il presente con uno sguardo rivolto al futuro ".

Anche negli ultimi anni, Antoniazzi ha continuato a offrire riflessioni sul mondo del lavoro e il ruolo del sindacato, dimostrando grande lucidità e visione, fino agli

ultimi incontri e confronti con i vertici della Cisl. Con la sua scomparsa, il sindacato italiano perde una delle sue voci più, un uomo che ha sempre unito rigore, passione e spirito di servizio.