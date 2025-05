Multiversity lancia il Talent Program, 1 milione di euro per formazione d’eccellenza

Ascolta ora 00:00 00:00

L’obiettivo è sviluppare un'iniziativa all’avanguardia che favorisca la crescita professionale dei giovani e fornisca un percorso formativo di alto livello, contribuendo a ridurre la distanza tra il percorso accademico e l’ingresso nel mondo del lavoro. Da questa visione prende vita il Talent Program, ideato da Universitas Mercatorum e Università Pegaso — parte del Gruppo Multiversity — in partnership con Gi Group, la principale multinazionale italiana specializzata nel lavoro.

Un grande investimento

Grazie a un investimento di 1 milione di euro, il Talent Program mette a disposizione un percorso universitario di alta formazione totalmente gratuito. Al termine del corso, i partecipanti avranno accesso a un tirocinio extra-curriculare retribuito, che permetterà loro di mettere in pratica, sul campo, le competenze sviluppate durante il programma.

Partito il 1° maggio 2025, il programma sarà aperto a laureati e laureandi under 30 iscritti a determinati corsi di laurea presso Universitas Mercatorum e Università Pegaso. L’accesso è riservato a candidati con requisiti di merito: per i laureati, un voto minimo di 105/110; per i laureandi, una media di almeno 27/30 e la discussione della tesi prevista entro tre mesi dall’iscrizione al programma. È inoltre necessario possedere una conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2.

Tra gli aspetti distintivi del Talent Program c'è è la possibilità, su richiesta, di partecipare a un assessment comportamentale Thomas International. Questo strumento consente di mettere in luce i propri punti di forza e di affinare le strategie di inserimento professionale. Al termine del percorso, verrà rilasciato un Attestato di Alta Formazione e, per alcuni corsi di laurea, sarà possibile ottenere crediti formativi, previa valutazione dei requisiti richiesti.

I moduli formativi

Nell’arco di un anno, i partecipanti prenderanno parte a tre moduli formativi per un totale di 225 ore, equivalenti a 9 crediti formativi universitari (CFU), accompagnati da un servizio di tutoraggio individuale one-to-one pensato per offrire un supporto personalizzato lungo l’intero percorso. Grazie alla collaborazione con Gi Group, il programma si concluderà con colloqui di orientamento mirati, finalizzati a facilitare l’inserimento in contesti aziendali in linea con il profilo e le aspirazioni professionali di ciascun partecipante.

Il Talent Program nasce come risposta concreta alla necessità sempre più urgente

di creare un ponte solido tra formazione accademica e mondo del lavoro, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale dei giovani e facilitarne l’ingresso in ambiti professionali qualificati e coerenti con il loro percorso.