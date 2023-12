Musk e Zuckerberg come in Street fighter: spunta l'opera come un videogame anni '90

Elon Musk e Mark Zuckerberg pronti ad affrontarsi sul ring immaginario del vecchio videogioco anni '90 Street fighter. Questo quanto si vede nella caratteristica opera esposta alle spalle del Colosseo come anteprima dell'esposizione di prossima apertura dell'artista Harry Greb, che ha voluto immortalare i due magnati in uno dei suoi lavori.

L'eterno scontro Musk/Zuckerberg

La possibilità di un vero e proprio scontro di arti marziali fra il patron di Tesla e l'amministratore delegato di Meta ha tenuto banco per tutta l'estate. Tutto è nato dal fatto che entrambi gli uomini praticano delle discipline legate al combattimento. Nello specifico, Musk è esperto nel kyokushin karate, nel taekwondo, nel judo e nel jiu-jitsu brasiliano, e di recente si è appassionato al sumo, mentre Zuckerberg è invece un campione di jiu-jitsu.

Diversi mesi fa, a seguito dell'annuncio da parte di Zuckerberg del lancio di Threads, concorrente di X (Twitter), Musk aveva scritto sui social: " Sono pronto a battermi anche in gabbia, se Mark Zuckerberg ci sta ", con chiaro riferimento agli scontri di Mma, in cui i lottatori ricorrono ad arti marziali miste. Da qui il botta e risposta social andato avanti per diverse settimane.

Mark Zuckerberg ha infatti risposto alla sfida, tanto che lo scontro fra i due è stato dato quasi per certo, e si è addirittura parlato di date e di location. Elon Musk ha inizialmente proposto il Vegas Octagon, celebre struttura per i combattimenti di Ufc. Poi è stata tirata in ballo addirittura l'Italia, con il Colosseo come possibile epico scenario per l'atteso combattimento.

" Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma, ma stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi" , aveva dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Era stata poi avanzata l'ipotesi di rendere Pompei il teatro dello scontro.

Al momento, tuttavia, non è stata fornita una data e non sappiamo se il combattimento di arti marziali fra i due avrà davvero luogo.

L'opera di Harry Greb

Harry Greb ha voluto dare il suo personale contributo realizzando un immaginario combattimento fra i miliardari, mostrandoli mentre si affrontano all'interno del videogioco Street fighter. I due sono rappresentanti come dei gladiatori.

L'opera è stata esposta nei pressi del Colosseo per promuovere la mostra dell'artista, che si terrà a partire dal prossimo 8 dicembre presso la Galleria d'arte Exclusive Urban Art di Roma. Il vernissage, dal titolo Memories, aprirà alle 18.00 e sarà disponibile fino al 12 gennaio 2024.