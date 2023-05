Neonata lasciata alla culla della vita di Bergamo, pesa 2,9 chili e sta bene

Una neonata è stata lasciata alle 17 alla culla per la vita situata all'esterno della sede della Croce rossa di Bergamo. Dopo i casi di Milano un’altra giovane vita è stata abbandonata da chi non riuscirebbe ad averne cure. La piccola sta bene: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'ospedale Papa Giovanni XXII. La mamma ha lasciato un biglietto in cui spiega che non può prendersi cura della piccola.

La piccola è stata chiamata Noemi

La bambina è stata chiamata Noemi e pesa 2,9 chili: è precauzionalmente ricoverata nel reparto di Patologia neonatale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il caso è stato segnalato al tribunale dei minori di Brescia mentre gli agenti della Questura di bergamo hanno avviato le indagini di rito per capire chi e perchè ha abbandonato la piccola. E' in assoluto la prima volta che viene usata a Bergamo la Culla per la vita, inizialmente posizionata nei pressi del monastero Matris Domini di Via Locatelli, in centro città, e nel 2019 spostata a Longuelo, nei pressi della Croce Rossa. La culla è riscaldata in inverno e rinfrescata d'estata: un sensore consente di allertare la centrale della Croce rossa e far scattare il soccorso. La bimba è probabilmente nata nella mattinata di oggi e la mamma deve aver partorito in casa. Ha lasciato la bimba attorno alle 17.05 e dopo cinque minuti è tornata lasciando nella culla un biglietto preso in esame dalla questura.

I dati sugli abbandoni

Dopo gli abbandoni di bambini avvenuti a Milano nell’ultimo mese la Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha confermato che l'ultima indagine realizzata sugli abbandoni dei minori risale tra luglio 2013 e giugno 2014 ed è stata condotta su un campione nazionale di 100 centri nascita. La ricerca conferma 56 neonati non riconosciuti dalle mamme italiane su un totale di 80.060 bambini nati, lo 0,07% sul totale dei nati vivi. Nel 62,5% dei casi si tratta di neonati non riconosciuti da madri straniere e nel 37,5% da italiane, con un'età compresa tra 18 e 30 anni nel 48% dei casi.