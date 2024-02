Neonato abbandonato in un androne a Milano, accanto a lui un biglietto in arabo

Articolo in aggiornamento

Ancora un neonato abbandonato, stavolta a Milano, all'interno dell'androne di un palazzo di via degli Apuli, una parallela di via Giambellino, nella periferia sud Ovest di Milano. Accanto al bambino è stato rinvenuto un biglietto scritto a mano in grafia araba. Il bambino apparentemente è in condizioni di salute stabili ma per effettuare gli accertamenti di rito è stato trasferito in ospedale dal 118 giunto sul posto coi carabinieri. Gli è stato assegnato un codice di emergenza giallo e, come da prassi, all'arrivo presso il policlinico la sua presenza è stata segnalata al pubblico ministero di turno, che è subentrato in veste di tutore.