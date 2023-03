"Non è Denise Pipitone". Il test del Dna spegne le speranze

Non è Denise Pipitone la ragazza bosniaca, che risponde al nome di Denisa Beganovic, a cui nelle scorse settimane era stato prelevato un campione di saliva per procedere con gli accertamenti genetici. Stando a quanto riporta l'Ansa, il test del Dna ha dato esito negativo. " Siamo delusi e amareggiati, dalla procura non abbiamo ricevuto alcuna notizia" , è stata la reazione a caldo di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori della bimba scomparsa da Mazara del Vallo, dopo aver appreso la notizia.

Il test del Dna

La segnalazione relativa alla presunta somiglianza tra la ragazza bosniaca e Denise Pipitone era pervenuta, settimane addietro, ai carabinieri della stazione romana di Talenti da alcuni vicini di casa della donna straniera. Successivamente i militari dell'Arma hanno trasmesso le informazioni alla procura di Marsala che ha ordinato ai carabinieri di acquisire, previo consenso della giovane, il Dna in modo da procedere con il test di comparazione genetica con quello della bimba di Mazara. L'accertamento è stato disposto nell'ambito di un fascicolo, altrimenti noto come modello 45, con cui i pm raccolgono le numerose segnalazioni che periodicamente arrivano sulla scomparsa di Denise e sulle quali i magistrati dispongono sistematicamente indagini. Nel tardo pomeriggio di oggi è giunta notizia che il test ha dato esito negativo.

La reazione dei genitori di Denise