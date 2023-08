"Non ho saltato la fila, è una fake news". Il ministro Santanchè smonta le polemiche sui social

Una nuova polemica si è abbattuta sul ministro del Turismo Daniela Santanchè. Sui social media si sono scatenate le proteste degli internauti per un presunto abuso compiuto dall’esponente del governo Meloni. Su Internet è diventata subito virale una notizia rivelatasi successivamente completamente infondata. Santanchè, approfittando del suo ruolo istituzionale, avrebbe saltato la fila al pronto soccorso dell’ospedale di Lido di Camaiore in provincia di Lucca.

Il fatto

“Quanto emerso sui social – ha detto il ministro Santanchè – e ripreso dai quotidiani riguardo la mia persona è assolutamente falso. Non è mia abitudine approfittare di una posizione privilegiata, soprattutto in un contesto come quello ospedaliero” . L’episodio incriminato è stato smentito anche dall’Asl Toscana Nord Ovest. “Non ho saltato nessuna fila – ha continuato l’esponente del governo – come è stato anche già confermato dalla Asl che ha dichiarato anche ‘che il tempo di attesa era in linea con quello degli altri pazienti’. Una fake news” . Il ministro del Turismo ha raccontato di aver accompagnato al pronto soccorso il suo compagno “seguendo le normali procedure previste per tutti, per giunta parcheggiando fuori dall'ospedale” .

"Cattiveria e falsità"