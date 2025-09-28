Occhio al primo ottobre, c'è una novità gratuita per il digitale terrestre: ecco di cosa si tratta

Ci sono novità per il prossimo primo di ottobre per quanto riguarda il digitale terrestre. Ci troviamo in piena fase di integrazione dei nuovi canali, e a partire dall'inizio del nuovo mese arriverà qualcosa di nuovo per tutti, e a titolo gratuito. Non manca molto al completamento dello switch off al DVB-T2, e già adesso tante emittenti stanno integrando diverse proposte gratuite.

La prima cosa da fare è quella di effettuare una ricerca automatica, cosa raccomandata in questa fase di passaggio. Dunque, telecomando alla mano, è importante lanciare un aggiornamento dei canali. La procedura può essere effettuata anche da decoder. Dal primo di ottobre, come annunciato, sarà inserito un canale disponibile su scala nazionale. Si tratterà di una novità gratuita per tutti. Sul digitale terrestre, infatti, arriva il canale gratis LA7 Cinema, una proposta del gruppo Cairo Communication. LA7 Cinema, entrato al posto di LA7d, sarà visibile sul canale 29.

Stando a indiscrezioni, sul canale saranno trasmessi film di ogni genere e adatti a ogni tipologia di pubblico. Sarà pertanto una proposta allargata a tutti, che spazierà dal crime ai classici, dal cinema d'autore ai film per i bambini. Il canale sarà messo a disposizione non solo sul 29, ma anche in streaming, basterà collegarsi al sito di LA7 con un computer, un tablet o una tv smart.

Come abbiamo detto, basta effettuare a tempo debito un aggiornamento dei canali per veder comparire il nuovo. Ma non finisce qui, oltre a LA7 Cinema, dal 5 ottobre arriverà il canale DISCOVERY di Warner. Bros Discovery. Anche in questo caso si tratterà di un canale gratuito, visibile all'LCN 37.

Per poterlo vedere basterà aggiornare i canali dopo la data fatidica. In questo caso vengono promessi programmi di carattere didattico, rivolti a tutta la famiglia. La sera del 5 ottobre, ad esempio, si partirà con un documentario sulla tomba del faraone Ramses III.