Truffa delle monetine per terra: come funziona e come difendersi dai ladri

Quando si tratta di furti con destrezza o truffe, purtroppo, le tecniche dei ladri stanno diventando sempre più ingegnose e difficili sia da prevedere che da fermare. Il parcheggio, forse di più che in altre situazioni, è la zona “perfetta” per derubare automobilisti attenti e distratti. Soprattutto se, come spesso accade, ci troviamo nei parcheggi affollati dei supermercati o, ancora peggio, dei centri commerciali.

La "tattica della semina"

Con la nuova “tattica della semina”, l’ultima trovata dei ladri, ogni singola disattenzione potrebbe costare caro all’automobilista. Ecco di cosa si tratta, quando viene utilizzata e, ultimo ma non per importanza, come evitare di cadere in questa nuova trappola. Ma facciamo un passo indietro. L’ultima tecnica utilizzata dai ladri, soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali, è nominata la “tecnica della semina”.

Come funziona

Una manovra che funziona nel seguente modo: mentre il guidatore è concentrato a riporre la spesa o a salire in auto, i malintenzionati gettano alcune monete vicino alla vettura, come fossero state perse accidentalmente. Da qui comincia lo “show”. Quando l’automobilista è distratto dal rumore delle monete o, spesso, chinato per raccogliere, in quel momento entrano in azione i ladri. Prima aprendo la portiera, lo sportello posteriore e rubando il più possibile. Dai telefoni agli zaini presenti in macchina fino agli altri oggetti lasciati incustoditi. Un piano tanto semplice quanto drammaticamente efficace. Grazie alle portiere aperte i ladri possono fare il bello e il cattivo tempo e, come se non bastasse, avere perfino i secondi preziosi per scappare.

Come evitarla

Una tecnica simile a questa, ma per certi versi ancora più subdola, è quella della banconota infilata appositamente sotto tergicristalli del parabrezza. Il guidatore, questa volta distratto dalla banconota invece che dal rumore delle monetine, sarà portato a scendere dalla macchina per controllare. Pochi secondi ai ladri per compiere il furto, che – nel peggiore dei casi - potrebbe essere persino l'auto stessa.

Da qui si comprende facilmente come, soprattutto durante le soste nei parcheggi isolati, è buona normasempre intorno alla macchina prima di salire in auto. Altrettanto decisivo potrebbe essere un atteggiamento di diffidenza rispetto agli oggetti intorno all’auto.