Travolto da un treno mentre lavora: morto operaio 51enne a Brescia

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando si è verificato un terribile incidente sui binari della stazione ferroviaria di Chiari, in provincia di Brescia. Un uomo di 51 anni, impegnato in alcuni lavori all'interno di un cantiere, è morto dopo essere stato travolto da un treno. L'operaio era stato assunto da una ditta esterna e si stava occupando di sistemare un traliccio dell'alta tensione quando è stato investito dal convoglio Napoli-Bergamo.

L'indagine

Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria, sono giunti in poco tempo carabinieri e poliziotti che hanno concluso i sopralluoghi nelle prime ore del mattino. Le indagini sull'incidente ferroviario, in ogni caso, sono ancora in corso. Si dovrà accertare se la circolazione dei treni, visto che erano partiti i lavori di manutenzione, doveva essere interrotta. A dare sostegno alle forze dell'ordine nella stazione di Chiari sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia e i soccorsi di Asst Franciacorta.

Il precedente

Un anno fa, il 22 gennaio 2023, nella stessa stazione ferroviaria si era verificato un incidente simile. A essere travolto da un Eurocity fu un ragazzo di 15 anni, Elion Shala, di origini albanesi. Gli inquirenti fecero sapere che la morte del giovane fu una tragica fatalità. Il ragazzo si era lanciato sui binari per raggiungere gli amici che già avevano attraversato senza accorgersi del sopraggiungere del treno. L'impatto fu inevitabile perché il macchinista si accorse solo all'ultimo momento della presenza sui binari del 15enne.

