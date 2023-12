Padre e figlio precipitano dal sesto piano: morto l’uomo di 38 anni

Articolo in aggiornamento

Tragedia della vigilia di Natale a Palermo, dove un uomo di 38 anni è precipitato dal sesto piano di un'abitazione nel tentativo di salvare suo figli di 4 anni che si stava sporgendo pericolosamente dal balcone di casa. I due sono atterrati sulla tettoia di un ristorante sottostante ma per il padre, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Non sono state al momento fornite informazioni sullo stato di salute del bambino, che si troverebbe ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo. Non ci sarebbero tuttavia lesioni gravi per il piccolo, la cui tac non avrebbe rivelato danni.

La dinamica è ancora da accertare con esattezza ma dalle testimonianze finora raccolte sembra essere confermato che quello del padre sia stato un estremo tentativo di salvare il figlio. Il bambino in ospedale chiede continuamente del suo papà e ancora non gli è stato detto che non lo potrà più rivedere. Sarà necessario l'intervento e l'assistenza di uno specialista per supportare il piccolo e la famiglia in quello che si preannuncia un percorso molto doloroso. Le indagini sono affidate alla polizia, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi medici, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. La vittima è in docente di ingegneria presso l'università di Palermo e appena un anno fa pare abbia perso la moglie.