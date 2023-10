"Quella palestinese è resistenza". La frase-choc dell'imam di Pisa

Il raid di Hamas in Israele? Non si tratterebbe di un'aggressione, ma di una vera e propria resistenza da parte dei palestinesi, i quali avrebbero lo stesso diritto di difendersi dagli israeliani che hanno gli ucraini nel rispondere al fuoco ai russi. Queste le considerazioni dell'imam di Pisa Mohamed Khalil, che promettono di far discutere a lungo. Frasi choc che la Lega ha già condannato con fermezza, attaccando duramente il rappresentante della comunità musulmana che vive nella città toscana. Quest'ultimo, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore al quotidiano La Nazione, si era di fatto scagliato contro Israele.

"Quella palestinese è la resistenza contro un’occupazione militare che va avanti da molti anni, nell’indifferenza generale dell’Occidente - le sue parole - la Striscia di Gaza è una prigione a cielo aperto, dentro la quale i palestinesi sono confinati e costretti a subire qualunque sopruso da parte di Israele. Qui non si tratta di condannare o meno l’azione di Hamas, ma di comprendere la legittima volontà del popolo palestinese di autodeterminarsi: i raid di questi giorni non sono un’aggressione ma resistenza". E non è tutto, perché l'imam ha paragonato gli avvenimenti degli ultimi giorni in Medio Oriente alla guerra scoppiata in Ucraina lo scorso anno, rivendicando il diritto dei palestinesi ad attaccare. " Così come gli ucraini hanno diritto a difendersi dall’aggressione militare di un altro Paese - ha concluso - anche i palestinesi hanno diritto alla resistenza e a difendersi dall’oppressore". Frasi che l'imam avrebbe pronunciato a titolo personale, da palestinese. Ma la dura reazione del centrodestra non si è fatta attendere: Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, non ha usato mezzi termini per definire la posizione dell'imam Khalil.