Il papà della bimba di 2 anni morta a Lecce: "Lasciata un'ora e mezza sul lettino"

" La superficialità dei medici ha ucciso nostra figlia ". Non si dà pace Gianluca Puce, il papà di Ludovica, la bimba di 2 anni morta per un'encefalite lo scorso 29 dicembre, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La piccola era giunta al pronto soccorso del Sacro Cuore di Gesù, a Gallipoli, la sera del 26 dicembre. Qui, secondo i genitori, la figlioletta sarebbe stata lasciata " per un'ora e mezza sul lettino senza neanche una flebo ", raccontano in un'intervista rilasciata al giornalista Claudio Tadicini del Corriere della Sera. " Ora vogliamo chiarezza, - dicono - affinché ciò che le è accaduto non accada anche ad altri bambini ".

Il calvario di Ludovica

Il calvario è cominciato il pomeriggio di Santo Stefano, lo scorso 26 dicembre. " Appena poche ore prima Ludovica giocava coi cuginetti, poi - ricorda Gianluca Puce - nel pomeriggio è sopraggiunta la febbre. Su consiglio del nostro medico le abbiamo dato una Tachipirina, ma la febbre ha continuato a salire finché la bimba non è svenuta tra le mie braccia ". Alle ore 19.15 sono arrivati all'ospedale di Gallipoli. Giunti al pronto soccorso " ci hanno subito dirottato a quello pediatrico ", continua il racconto del papà di Ludovica.

"Lasciata un'ora e mezza sul lettino"

Stando alla versione dei genitori, una volta in reparto, la figlioletta non avrebbe ricevuto assistenza. " Nonostante mia figlia fosse ancora priva di sensi, verso le 22.15, mia moglie è stata invitata a riportare a casa la bimba, lasciata sul lettino per un’ora e mezza senza che le facessero neanche una flebo ", denuncia Gianluca Puce. Poi aggiunge: " Qualsiasi medico si sarebbe allarmato: mia figlia non dava segni di vita, non aveva alcuna reazione, era completamente collassata. L’hanno 'rivalutata' solo quando ho iniziato a fare foto e video: hanno provato a farle una flebo, ma avevano difficoltà a trovare le vene perché mia figlia era ormai disidratata. È stato a quel punto che hanno iniziato a preoccuparsi anche loro ". Quindi i medici hanno disposto il trasferimento all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. " Ho dovuto insistere per ottenere un’ambulanza, ma - prosegue l’uomo - volevano che la portassi io ".

Il decesso della bimba