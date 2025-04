Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica delle palme"

Papa Francesco senza i naselli per l'ossigeno augura buona Domenica delle Palme ai fedeli radunati a piazza San Pietro

In occasione della Domenica delle Palme, Papa Francesco ha voluto fare un'altra sorpresa ai fedeli radunati a Piazza San Pietro. Dopo l'apparizione con il poncho per controllare i lavori all'interno della basilica oggi si è mostrato senza i naselli per l'ossigeno per augurare " buona settimana santa" a tutti i fedeli.

L'arrivo in sedia a rotelle

Al termine della celebrazione, il Papa si è presentato con la sedia a rotelle per salutare gli oltre 20mila fedeli radunati davanti alla basilica. “ Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa! ”, ha detto accolto da un grande entusiasmo. Il Pontefice non aveva i naselli per l'ossigeno, segno evidente di un miglioramento del suo stato di salute.

Il Papa ha poi raggiunto l'altare e ha salutato il cardinale Leonardo Sandri che ha celebrato la messa e letto l'omelia preparata dal Pontefice stesso. Dopo l'augurio ai fedeli ha poi fatto un giro per salutare le persone sedute in prima fila fermandosi a scambiare qualche parola con le suore. Infine, prima di tornare a Santa Marta, si è fermato in preghiera davanti alla tomba dell'Apostolo e davanti al monumento di Benedetto XV.

La altre sorprese ai fedeli

Quella di oggi è l'ennesima sorpresa che Papa Francesco fa ai fedeli. Domenica scorsa al termine della messa presieduta da monsignor Fisichella per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, aveva attraversato la Porta Santa insieme agli altri pellegrini.

Invece venerdì scorso, sempre in maniera inaspettata, è arrivato in carrozzella indossando poncho e pantaloni neri, nella basilica di San Pietro per pregare e controllare i lavori della basilica,

mentre ieri si è recato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la venerata icona di Maria Salus Populi Romani, a lui molto cara, davanti alla quale si raccoglie anche in occasione di ogni suo viaggio apostolico.