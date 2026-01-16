Leggi il settimanale
Nazionale |Paura a La Spezia

Accoltellato un 18enne a scuola, è gravissimo

Sangue tra le aule: a ferire il ragazzo a un fianco sarebbe stato un altro studente. Poi l'arrivo del 118 e della polizia, il giovane è in prognosi riservata. Tutta da accertare la dinamica della vicenda

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue.

Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

