“Pensiero alle vittime e ai familiari”. Il cordoglio del governo per le vittime di Mestre

I dati ufficiali parlano di oltre 20 vittime nell'incidente di dell'autobus precipitato dal viadotto di Mestre. I feriti sono al momento 12 e ci sarebbero anche alcuni feriti. L'esecutivo sta seguendo da vicino l'evoluzione dei fatti ed è in costante contatto con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e con il governatore del Veneto, Luca Zaia. " Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia ", ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia di Mestre, che ha causato numerose vittime.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dai social scrive: " Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti del drammatico incidente di Mestre, dove un pullman è precipitato dal cavalcavia, finendo sulla linea ferroviaria. Una preghiera per le vittime e per chi sta lottando per la vita ". Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto sulla vicenda: " Sono vicino alle famiglie delle vittime coinvolte nell'incidente a Mestre. Ringrazio forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e operatori sanitari per i soccorsi immediati. Solidarietà alla città di Venezia e all'amministrazione comunale che ha già dichiarato il lutto cittadino ".