"Più devastante del '66": la Toscana in ginocchio fa la conta dei danni

Le scene di distruzione sono sotto gli occhi di tutti: all'indomani della tempesta Ciaran che ha provocato un'alluvione in Toscana quantificare i danni è impresa ardua. Innanzitutto, ancora una volta il tributo delle vite umane è stato disastroso: sei morti e ancora altri dispersi con i Vigili del Fuoco che lavorano da 24-36 ore senza sosta. Non si contano le evacuazioni, gli allagamenti e le migliaia di famiglie ancora senza luce elettrica come ha fatto sapere l'Enel (novemila le utenze al buio):

"Peggio del '66"

Tra le zone più colpite c'è Campi Bisenzio, Comune al confine tra Firenze e Prato dove c'è gente che ha passato la notte sui tetti in attesa che il livello dell'acqua iniziasse a scendere. " Entrava da tutte le parti, di qua, di là, non era possibile fermarla… abbiamo perso tutto" , ha raccontato al Corriere un cittadino disperato con moglie e figlia che fanno la spola nella vita antistante casa per provare a far defluire l'acqua. I paragoni con l'alluvione del 1966 si sprecano ma per molta gente " questa è peggio, più violenta, più devastante per noi" . Colpite dalla violenza del maltempo anche le frazioni vicine con l'Arno che, per fortuna, ha mantenuto gli argini.

Non è andata così, però, per decine di fiumi minori e torrenti che hanno travolto tutto quello che incontravano nel loro cammino: campi, automobili, di tutto, distruggendi uliveti e granoturco. A Prato è esondato il Bardena che " ha fatto un buco di 100 metri sulla riva, non era mai successo" , ha spiegato al quotidiano un funnzionario del Comune. Gli sfollati sono tanti: l'unico conforto è quello di parenti e amici che li ospitano fin quando non potranno tornare nelle loro abitazioni. Il fango è dappertutto, i volti della gente sono tristi e smarriti. " Una volta quando faceva maltempo si telefonava a Prato e si sapeva in anticipo come sarebbero andate le cose, ci si programmava - racconta Andrea Falsetti, ex consigliere comunale in soccorso della madre - Ora invece succede tutto di colpo, in due ore ti ritrovi l’acqua che sale di due metri, come si fa?" .

Sopralluoghi per la conta dei danni

Questa mattina il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, si è recato in Toscana per fare un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione e fare il punto con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nel frattempo arrivano tempestivi anche gli aiuti dalle altre zone d'Italia: la colonna mobile di Protezione civile della Regione Piemonte è partita verso la Toscana con 90 volontari del Coordinamento regionale, del Corpo AIB e dell'Associazione nazionale carabinieri, due funzionari della Regione, otto idrovore di varia portata, cinque mini pale con un mini escavatore, sei mezzi pesanti, undici mezzi leggeri e 12 pickup.

Il disastro è caduto dal cielo: circa 150-200 mm di pioggia in base alle zone in sole sei ore, lo stesso quantitativo che dovrebbe cadere in 30 giorni. Per questa ragione canali, fiumi e torrenti non hanno retto. Gli ospedali di Prato e Pontedera si sono allagati e rimasti inaccessibili per diverse ore, nella città di Qarrata (Pistoia) l'acqua è arrivata fino ai secondi piani delle abitazioni, gli interventi dei pompieri a Pisa sono stati oltre 150 mentre a Viareggio una violenta mareggiata ha spazzato tutto il litorale allagando la passeggiata del Belvedere delle Maschere.