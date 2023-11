Maltempo in Toscana, esonda il Bisenzio. Ospedali allagati e tre persone morte

La tempesta Ciaran che ha flagellato il Nord ha provocato tre vittime, una nel Comune di Rosignano (Livorno) e le altre due a Montemurlo, in provincia di Prato: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. La terza vittima sarebbe una donna di 84 anni morta a seguito di un malore mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo, tra i comuni del Pratese più colpiti. Sempre a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, è morto un uomo di 85 anni, trovato riverso in acqua in una stanza completamente allagata della sua abitazione. " Su richiesta della Protezione civile, le Forze armate sono al lavoro per portare aiuto nelle zone colpite dal maltempo": lo ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. " Elicotteri, mezzi terrestri, idrovore , bus ed anche i Consubin (il Comando raggruppamento subacquei e incursori) per attività di ricerca e soccorso. Al servizio del Paese, sempre ", ha aggiunto il ministro. Intanto, tre persone risultano disperse in provincia di Firenze come ha reso noto la Protezione civile della Città metropolitana. " Due persone risultano disperse a Vinci, una a Campi Bisenzio".

Tra i comuni più colpiti dai nubifragi e dalle esondazioni dei fiumi c'è Quarrata, in provincia di Pistoia, dove nella notte c'è stata l'evacuazione degli abitanti che sono stati portati in salvo. L'eccezionalità dell'evento è stata sottolineata dallo stesso governatore. " Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti ". Lo stato dei fiumi è in pessime condizioni: il Bisenzio è straripato così come i torrenti Furba e Bagnolo. A Prato le strade si sono allagate con decine di auto che sono state trascinate via dal fango: l'acqua ha invaso anche il piano terra dell'ospedale Santo Stefano. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha invitato la popolazione a rimanere ai piani alti delle case e non prendere l'auto.

Le notizie delle ultime ore e l'allerta meteo della Protezione Civile hanno portato alla chiusura di numerose scuole al Centro-Nord. " Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave ", ha aggiunto Giani. Anche se il maltempo sembra aver allenato un po' la sua morsa, si dovranno attendere le ore 12:00 per la piena dell'Arno a Firenze. Allagamenti e frane si sono registrati Carmignano (Prato) dove l'esondazione del torrente Furba ha comportato " un importante allagamento " mentre verso l'una la situazione era " leggermente migliorata ". A Montemurlo (Prato) ha esondato il torrente Bagnolo con numerosi allagamenti anche nella zona sud del Paese.

Frane importanti si sono registrate tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano: a Prato sono chiusi tutti i ponti a causa dell'esondazione del fiume Bisenzio nella zona Santa Lucia mentre è stata aperta la cassa d'espansione dell'Ombrone. A Quarrata, Pistoia, il centro storico è rimasto completamente allagato mentre a Pontedera allagato l'accesso all'ospedale. Situazione critica anche in provincia di Pisa con la chiusura di strade provinciali e comunali con migliaia di utenze senza corrente elettrica. " Tantissime squadre sul posto di operatori che stanno cercando di seguire ogni criticità con la massima attenzione. Forza Toscana! ", ha scritto Giani.

Montemurlo (Prato) è stato colpito da un'ondata di maltempo senza precedenti: alle 3 di questa notte erano già caduti 180 mm di pioggia che alle sei del mattino sono diventati 200 mm secondo i dati forniti dal pluviometro di Javello. Il sindaco, Simone Calamai, ieri pomeriggio, ha attivato il Coc (Centro comunale di protezione civile) e per tutta la notte ha seguito le operazioni di soccorso spiegando che " 200 mm di pioggia in sei ore non era mai accaduto prima ".

A risentirne anche la circolazione dei treni che stamattina è stata sospesa fra Prato e Pistoia, sulla linea Firenze Firenze-Prato-Pistoia, per la presenza di detriti sulla sede ferroviaria dopo l'allagamento dei binari. A renderlo noto è stata Ferrovie dello Stato. Il maltempo ha provocato anche l'interruzione della linea ferroviaria Lucca-Aulla tra Lucca e S. Pietro a Vico, alle porte della città capoluogo di provincia.