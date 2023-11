Il "jet stream" dietro la tempesta Ciaran: così il maltempo ha colpito l'Italia e cosa succede ora

Sono state ore molto difficili su gran parte d'Italia ma soprattutto sulla Toscana, messa in ginocchio da un'ondata di estremo maltempo causata dalla tempesta Ciaran che si è formata sull'Atlantico ma che, con tutta la sua furia, è riuscita compromettere il meteo del Mediterraneo.

Dove ha origine il ciclone

Come accennato, quello che è stato a tutti gli effetti un ciclone extratropicale si è formato in pieno ocenano e, da lì, ha influenzato il tempo di gran parte d'Europa: non dimentichiamoci che venti a oltre 200 Km/h hanno interessato Francia e Regno Unito'. " È una tempesta atlantica extratropicale, frequente alle nostre latitudini tra la tarda estate e l’autunno. L’origine è sempre sull’oceano, ma rispetto ai cicloni tropicali la zona di formazione e la dinamica sono differenti, anche le traiettorie sono diverse", ha spiegato al Corriere il prof. Dino Zardi, Ordinario di Fisica dell’Atmosfera dell’Università di Trento.

Il ruolo della corrente a getto

Dinamiche diverse significa che il ciclone è stato letteralmente trascinato fin sulle nostre teste dal jet stream, la corrente a getto del Nord Atlantico che lo ha "agganciato" e portato da noi. La corrente a getto e un enorme fiume d'aria, lungo migliaia di chilometri, che scorre da ovest verso est in tutti e due gli emisferi (il nostro e quello australe). Un'altra forza di questo ciclone è stata la sua estensione " come mezzo continente " spiega l'esperto. Ecco perché, questa volta, la barriera naturale offerta dalle Alpi non è stata sufficiente a proteggere il Nord Italia come avviene in altre occasioni. " Anzi, in casi come questo può essere un’aggravante perché può far aumentare i flussi di aria calda da Sud, come è avvenuto con i venti di libeccio e scirocco che determinano un aumento delle precipitazioni. Aggirando le Alpi da Sud-Ovest, le prime regioni che incontra sono quelle tirreniche settentrionali: Toscana e Liguria", spiega Zardi.

Venti da tempesta

A tenere banco, come detto, è stata l'alluvione in Toscana ma i venti sono stati fortissimi superando i 100 Km/h: il motivo risiede nella profonda bassa pressione atmosferica del ciclone che ha reso i venti così intensi. Basti pensare che sulle Isole Britanniche la pressione è crollata a 953,3 millibar, un quasi record. " Di certo è un minimo di pressione tra i più bassi. Questi primati hanno importanza relativa perché ogni ciclone fa storia a sé e i danni prodotti sulla terraferma dipendono da molti fattori" . Il prof. ricorda la tempesta Vaia che, nonostante alcune similitudini, pioggia caduta e forza del vento, oltre alla traiettoria " sono state abbastanza diverse ".

Il ruolo dei cambiamenti climatici

Molti esperti hanno paragonato quanto accaduto all'alluvione che colpì Firenze nel 1966 ma, rispetto a quel periodo, " le temperature, e quindi le energie in gioco, sono molto più alte ". Il ruolo dei cambiamenti climatici è ormai innegabile ma soprattutto in questo 2023 abbiamo vissuto un'estate infinita che non ha interessato soltanto l'Italia e il Mediterraneo ma anche il Nord Atlantico che, come sottolinea il professore, " ha registrato un riscaldamento significativo che ha di gran lunga superato sia le medie trentennali che il primato precedente che risaliva solo all’anno scorso. Tempeste simili a Ciaran ci sono sempre state, ma abbiamo visto che i cambiamenti climatici le stanno rendendo più intense" .

Attenzione alla nuova fase di maltempo

Come abbiamo detto più volte, i cicloni si "nutrono" e "vivono" con l'energia pescata soprattutto dal mare: è chiaro che se la temperatura delle acque è più elevata, maggiori saranno le possibilià che siano più forti e distruttiti. Un mare "più fresco", sicuramente, non originerebbe mostri come la tempesta Ciaran che, adesso, ha finalmente lasciato il Centro-Nord mentre questa mattina la ritroviamo all'estremo Sud dove scorrerà via facilmente ma attenzione a quanto accadrà da ovest visto che una nuova ondata di maltempo inizierà a prendere corpo questo pomeriggio iniziando dal Nord e dalle regioni tirreniche.