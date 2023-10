Pitbull scappa da cancello, aggredisce e uccide anziana: Procura di Pavia indaga per omicidio

La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Enrica Bensi, la pensionata di 86 anni della frazione Ghiaie del comune di Corana (Pavia), che è stata aggredita e uccisa dal pitbull di un vicino. I carabinieri della compagnia di Voghera proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Il cane, che si trovava in cortile, è uscito in strada dopo che il padre del proprietario dell'animale ha aperto il cancello per entrare in casa. L'animale ha spinto l'anziana a terra e l'ha morsicata con ferocia a una gamba e al collo. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Le reazioni

Nel frattempo l'associazione animalista Aidaa chiede che il pitbull non venga abbattuto: " Esprimiamo il nostro dolore e la nostra vicinanza alla famiglia della signora Enrica morta in circostanze drammatiche, chiediamo nel contempo una giusta valutazione del pitbull che non deve essere assolutamente abbattuto ma invece avviato verso un percorso di riabilitazione e comunque deve essere definitivamente tolto alla famiglia che lo deteneva. Stiamo valutando di denunciare i proprietari del cane e il padre del proprietario per il reato di omessa custodia dell'animale causa di altro reato ". Il servizio veterinario di Ats ha portato il pitbull nel canile di Pavia, dove si trova attualmente sotto osservazione.

La vittima