"Polizia a presidio della libertà…". È scontro tra Cruciani e Makkox sulle identificazioni

Nei giorni scorsi è scoppiato un caso sulle identificazioni condotte dalla Polizia di Stato su alcune persone che, a seguito della morte di Alexei Navalny, hanno deposto un fiore per il dissidente russo a Milano. Le opposizioni hanno annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi, ma da parte del titolare del Viminale è già stata spenta qualunque polemica. " È un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza del territorio ", ha spiegato il ministro, a Milano, a margine della sottoscrizione dell'accordo tra Regione Lombardia, Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Anci Lombardia. Sul tema si sono confrontati (e scontrati) anche il giornalista Giuseppe Cruciani e il fumettista Makkox, che si pongono su posizioni contrapposte.

Tutto parte da una dichiarazione di Cruciani durante il programma "La Zanzara", su Radio24. " Ma voi avete davvero paura di essere identificati dalla polizia? Quando un poliziotto, un carabiniere, vi chiede i documenti, qual è il problema se non avete fatto nulla? ", si è chiesto il conduttore davanti al coro degli indignati che, probabilmente, non hanno mai notato il servizio di sicurezza nelle stazioni, con conseguente identificazione dei passeggeri in transito. A Cruciani ha risposto a stretto giro Makkox, ospite fisso di Propaganda Live su La7, matita di testate come L'Espresso, Il Foglio e Il Post. " Nella domanda c'è la risposta: 'Agente, qual è il problema se non ho fatto nulla?' ", ha scritto il fumettista in risposta a Cruciani.

La domanda di Makkox parte dal presupposto che le identificazioni vengano fatte esclusivamente a partire dal compimento di qualche reato. Ma questo non è vero, visto che le identificazioni fanno parte delle normali operazioni di routine svolte dagli appartenenti alle forze dell'ordine per il controllo del territorio. E i documenti, o le generalità, devono essere esibiti a ogni richiesta di un pubblico ufficiale. E non da oggi, è importante sottolinearlo.