Ponte del 2 giugno, ecco le previsioni del traffico: quali sono i bollini del weekend

Si avvicina la data del 2 giugno, ossia il giorno in cui si festeggerà la Festa della Repubblica. Quest'anno gli italiani avranno a disposizione un lungo ponte di quattro giorni, dato che il 30 e il 31 maggio cadono nel fine settimana, mentre i primi giorni di giugno occupano l'inizio della nuova settimana. Sono in molti quelli che hanno deciso di mettersi in viaggio e approfittare del bel tempo. Ciò, tuttavia, comporterà un massiccio uso delle strade, tanto che l'Anas, ente preposto alla gestione di strade e autostrade, prevede 45 milioni di spostamenti.

L'intenzione è ovviamente quella di garantire il miglior transito possibile e ridurre al minimo il disagio, ma un po' di rallentamenti sono comunque da tenere in conto.

"Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate. Le nostre strutture operative saranno impegnate 24 ore su 24 per intervenire subito in caso di criticità e fornire informazioni in tempo reale agli utenti", ha spiegato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas.

Quest'anno, a complicare un po' la situazione, c'è la chiusura dell'Autostrada del Brennero, bloccata in direzione nord per tutta la giornata di oggi. Il traffico ha cominciato ad aumentare già nella serata di ieri, venerdì 29 maggio, e si prevede un aumento dell'intensità nella giornata odierna e in quella di domani, domenica 31 maggio. Ad essere particolarmente battute saranno ovviamente le strade che portano alle località di mare. Tra queste abbiamo di sicuro l'A2, ossia Autostrada del Mediterraneo, e poi tutte le statali del versante tirrenico, adriatico e ionico.

Nelle giornate dell'1 e del 2 giugno si verificheranno i rientri. Le strade che si riempiranno maggiormente sono la A2, ma anche la A19, le statali 18, 106, 1, il Grande Raccordo Anulare, la 309 e la 16.

Per consentire una migliore viabilità, è stata sospesa la circolazione dei mezzi pesanti sulla rete stradale e autostradale. Il blocco è cominciato oggi a partire dalle 9.00 alle 14.00, proseguirà domani dalle 9.00 alle 22.00 e sarà attivo anche nella giornata di martedì 2 giugno, dalle 7.00 alle 22.00.

Per quanto riguarda le previsioni relative all'intensità del traffico, nella giornata di oggi, sabato 30 maggio, è previsto bollino rosso di mattina e poi giallo al pomeriggio e alla sera.

Domani, domenica 31 maggio, sarà giornata da bollino grigio (traffico normale) di mattina, e poi giallo la sera. Lunedì 1 giugno bollino giallo al mattino e alla sera. Martedì 2 giugno si prevede bollino giallo la mattina e rosso la sera.

Il consiglio è sempre quello di informarsi bene prima di mettersi in viaggio.