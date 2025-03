Portafogli rubati ed estorsioni: Topolino semina il panico a Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Topolino semina il terrore a Napoli. Non è l'inizio di un noir ambientato nella città partenopea ma la triste realtà che stanno vivendo residenti e turisti, che vengono derubati e ricattati dal celebre pupazzo dela Disney. O meglio, dalla persona che si nasconde al suo interno e che per il momento è sempre riuscita a farla franca. " Travestito da Topolino in via Toledo minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui. In alcuni video gli utenti affermato che l'uomo sia anche armato di coltello ", ha denunciato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. La polizia locale si è subito attivata ma del topo sembrano essersi perse tutte le tracce.

" Ero a Napoli quando sono stata fermata da Topolino. All'inizio sembrava così gentile ma subito dopo la foto mi ha chiesto dei soldi e gli ho dato 5 euro. Nel frattempo, però, mi aveva già rubato il portafoglio. (Avevo 150 euro e non mi ha restituito nemmeno i documenti. Buona Pasqua ", scrive una ragazza che ha denunciato la malefatta su TikTok pubblicando anche lo scatto con il topo più famoso del mondo. Sotto il suo video di denuncia sono in tanti a lasciare la propria esperienza negativa dell'incontro con Topolino a Napoli. " Voi non potete capire, ero con il mio ragazzo ma ero impegnata a parlare quindi non mi ero accorta che ci fosse lui dietro il vicolo. Esce e mi fa spaventare tantissimo, ci chiede foto e poi dei soldi ", scrive un'altra ragazza.

" Questo topo ci ha chiesto soldi per una foto e dopo esserci lamentate e avergli dato 2,5 euro, abbiamo scoperto che ha un coltello e minaccia la gente per strada ", si legge ancora. Ma, nonostante pare che la polizia non abbia mai ricevuto segnalazioni di questo tipo, come scrive il sito di Fanpage, ci sono testimonianze secondo le quali, invece, Topolino circola in via Toledo, che è la via principale della città, da ormai molto tempo. " Mi sono fatta la foto con lui 3/4 volte negli anni. Non ricordo se ho dato sempre o meno qualche spicciolo, ma disturbava come quelli che vendono i cornicell. Soprattutto, quel tipo sta lì dal 2018? Quando scendevo lo vedevo ogni sabato, ricordo ancora quando il suo costume era nuovo e non aveva tutte ste scritte ".

Questo tizio sta da una vita a via Toledo e magicamente tutti si accorgono che esiste. Ho letto che per alcuni sta lì da un anno ma non è vero: è comparso da quando ha aperto Luisa Spagnoli

Ma altri smentiscono "". Ora la polizia gli dà la caccia.