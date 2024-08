Il pranzo di Ferragosto per i senza dimora e per le persone in difficoltà

Volontari Opera Cardinal Ferrar (pranzo di Ferragosto 2023)

Nella giornata di Ferragosto, alle ore 13,00, Opera Cardinal Ferrari di Milano (una casa per persone senza, dimora costituita da un centro diurno e da tre strutture di residenze sociali), torna con il suo consueto appuntamento d’estate - il Grande Pranzo di Ferragosto - presso la storica sede in via Boeri n.3. Presente al Grande Pranzo anche Monsignor Luca Bressan, mentre a servire alla tavola (il pranzo donato interamente dalla catena Lidl prevede 5 portate: antipasto a base di bresaola, uova sode, crocchette e insalata russa; un primo a base di lasagne al pesto; tacchino tonnato con patate al forno per secondo; frutta dolce e caffè per finire) ci saranno una squadra di 20 volontari che si dedicherà a oltre 200 persone tra i Carissimi dell’Opera (chiamava così le persone accolte in Opera il cardinal Ferrari), le persone sole e i senza dimora che frequentano abitualmente il centro diurno e alle tante famiglie che vivono in condizioni di povertà.



Un momento tradizionale dell’Opera che quest’anno si connota di un importante novità: la nuova presidenza di Luciano Gualzetti, primo direttore laico nella storia di Caritas Ambrosiana, con un lungo percorso di impegno professionale nel settore umanitario. "Il Grande Pranzo è un'azione concreta che, tre volte all'anno, dimostra come si possa essere al servizio dei più fragili in modo diretto. È una testimonianza tangibile della carità, offrendo una risposta concreta a diverse forme di fragilità, dai senza dimora alle famiglie cadute in povertà, fino agli ammalati. L'Opera Cardinal Ferrari mette a disposizione i propri servizi gratuiti e le proprie strutture per questi scopi. Qui, in questa casa, quando qualcuno è in difficoltà, c'è sempre la possibilità di un aiuto concreto. Per rendere possibile tutto questo, è fondamentale l'impegno di tutti i volontari, la cui presenza assicura un intervento costante", dichiara Luciano Gualzetti.

L’Opera continua a registrare numeri importanti: 26.364 accessi alla onlus (+4887 accessi rispetto allo scorso anno), e oltre 4000 mila accessi al servizio doccia (+ 670 rispetto al 2023), e oltre 2315 pacchi viveri distribuiti (circa 300 in più rispetto al 2022), per un totale di 680 persone assistite e primi ingressi pari a 388 persone. Opera Cardinal Ferrari vive grazie al sostegno di donazioni private sia in natura attuando processi di economia circolare con la raccolta di cibo e di indumenti; sia erogazioni liberali che rappresentano quasi il 100% delle entrate (Fonte Bilancio 2023).

Insieme a Refettorio Ambrosiano della Caritas Ambrosiana, Fondazione Fratelli S. Francesco, Opera San Francesco, Suore Missionarie della Carità, Opera Cardinal Ferrari è una delle 5 strutture aperte per tutto il mese di agosto, compreso il giorno di Ferragosto, e che ospiterà 200 carissimi tra cui molte donne e persone in giovane età, e anche provenienti dai paesi Extra UE. Tra le presenze gli accolti della Domus Hospitalis, residenza che ospita persone in trasferta sanitaria presso gli ospedali del territorio milanese, e quelli della microcomunità Padiglione Cielo Stellato.

Numerose sono state le iniziative di Opera Cardinal Ferrari per l’estate rivolte alla comunità bisognosa del milanese: il libero accesso alla sala poltrone fresca d’estate e calda d’inverno, la mensa, l’accesso alle docce, la possibilità di ricevere indumenti freschi e asciutti

dopo le notti passate al caldo o sotto la pioggia. E poi gli eventi organizzati per far trascorrere un'estate più piacevole come i charity shop con apericena, il concerto solidale e infine il Grande Pranzo di Ferragosto.