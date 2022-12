Caso Hasib: fermato un poliziotto e indagati 4 colleghi

Sviluppi nel caso di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. I poliziotti della squadra mobile hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un agente del commissariato di Primavalle accusato di aver aggredito e picchiato l'uomo. Per lui l'accusa è di tortura e di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

La misura cautelare agli arresti domiciliari non è l'unica notificata quest'oggi agli agenti impegnati in quell'operazione. Altri quattro avvisi di garanzia sono stati consegnati ad altrettanti poliziotti indagati a vario titolo per falso ideologico in atti pubblici e depistaggio. Per loro sono scattate quest'oggi le perquisizioni. Al poliziotto per il quale sono scattati gli arresti domiciliari, nel capo di imputazione, viene contestato di avere, " con abuso dei poteri e in violazione della funzione, nel corso dell'attività volta all'identificazione " di Omerovic, e con " il compimento di plurime e gravi condotte di violenza e minaccia " causato all'uomo, affetto da sordomutismo, " un verificabile trauma psichico, in virtù del quale precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato il davanzale della finestra della stanza da letto nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi alle condotte violente e minacciose in atto nei suoi confronti ".