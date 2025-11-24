Minaccia degli antifa a Genova: così preparano il “giorno Acab”

Sabato notte Genova è stata scossa da una manifestazione antifascista. Gruppi eterogenei di antagonisti, composti da indipendenti, anarchici e antisociali, hanno cercato di dare l'assalto alla sede di CasaPound, dove era in corso un evento. Sono stati fermati dalla polizia, che era stata preallertata dagli annunci rilasciati dagli stessi antifascisti nei giorni precedenti. " Chiudiamo i covi dei fascisti ", era lo slogan della manifestazione, chiaro ed evidente di quelle che erano le intenzioni dichiarate.

" i piu ganzi del mondo sapendo del presidio di Genova Antifascista, hanno chiamato tutti i ratti più ratti che conoscevano, da ogni paese della liguria e zone limitrofe per mettersi in bella mostra davanti a quella tana merdosa tutta nera… tanto a loro difesa erano sicuri di avere un buon numero di camionette e guardie tutte ben bardate ", si legge in una nota diffusa da Genova Antifascista. " È inutile che vi lamentiate del lacrimogeno che è stato rimbalzato indietro, è inutile che fate ’sto piagnisteo per il lancio di oggetti, voi da Genova dovete sparire, quella sede va chiusa! Finchè voi sarete lì noi continueremo a venirvi a trovare di giorno, di notte, in tanti ed in pochi. Preparatevi, il 13/12 sarà una bella festa… coi doni di Natale ", si legge nella nota diffusa.