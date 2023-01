Presenza di fungicida oltre i limiti: scatta il richiamo per alcuni lotti di riso

Diramata un'allerta sanitaria di tipo alimentare da parte del Ministero della Salute per quanto concerne alcune confezioni di riso Vialone Nano della Curtiriso di Valle Lomellina (Pavia).

Il richiamo è stato emanato a scopo precauzionale perché nelle due confezioni in esamene potrebbe esserci presenza, oltre il limite previsto dalla legge, di triciclazolo, un fungicida impiegato proprio nella coltivazione del riso.

Cosa sappiamo del triciclazolo

Utilizzato fino a poco tempo fa per eliminare il parassita brusone (Piricularia oryzae), il triciclazolo è un anticrittogamico in grado di essere rapidamente assorbito dai tessuti vegetali della pianta.

Al momento non sappiamo quanto la sostanza possa essere nociva all'uomo. Fatto sta che nel 2016 l'Unione europea ne ha vietato l'impiego, dato che non è stato possibile escludere una sua probabile cancerogenicità. L'Efsa non ha approvato l'utilizzo, anche se in alcune zone del mondo, come Pakistan e India, il triciclazolo viene ancora ampiamente utilizzato.

I lotti interessati

Nell'allerta diramata dal ministero, viene dunque richiesto di " non consumare e riconsegnare le confezioni al punto vendita ". I lotti interessati sono due tipi di confezione di riso Vialone Nano della Curtiriso di Valle Lomellina (Pavia). Per la precisione il P22101164, che riporta la scadenza 18 ottobre 2024, e il P22100472, con scadenza fissata all'8 ottobre 2024.

Il marchio del prodotto è Curtiriso, della Curti S.r.l. con socio unico. La sede dello stabilimento è via Stazione 113, Valle Lomellina (PV). Il volume unità di vendita di entrambe le confezioni è di 1kg.

Come motivo di richiamo viene segnalata la possibile presenza di triciclazolo oltre il limite di legge, e viene caldamente consigliato di non consumare e riconsegnare le confezioni presso il punto vendita in cui sono state acquistate. Per ulteriori chiarimenti e informazioni, il ministero della Salute fornisce anche un numero verde da contattare: 800036457.

Altri richiami simili

Non è la prima volta che del riso Vialone Nano viene ritirato. Il 30 dicembre dello scorso anno alcune confezioni del marchio Prix Quality erano state richiamate. E anche un lotto della Curtiriso, nello specifico L 14/11/2024 con scadenza 14/11/2024, era stato ritirato a scopo precauzionale