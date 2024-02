"Presenza di plastica" e Carrefour richiama le barrette: ecco a quali fare attenzione

Il ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo relativamente a uno specifico lotto di barrette della Milka Oreo con crema al latte e cioccolato in pezzi che vengono vendute sugli scaffali dei supermercati Carrefour: alla base dell'allerta alimentare c'è la probabile presenza di frammenti di plastica all'interno del prodotto.

In questo caso, come rivelato dall'Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, il richiamo è su scala europea. Per quanto concerne il nostro Paese, l'allarme è stato lanciato dalla celebre catena di supermercati e ipermercati francese, che ha provveduto a diffondere il numero del lotto incriminato e potenzialmente pericoloso per la salute umana.

A causa della "possibile presenza di corpi estranei in plastica" , in via precauzionale è stato avviato il richiamo di alcune barrette recanti il marchio Milka Oreo, che vengono vendute in singole confezioni del peso di 37 grammi. Si tratta di un prodotto alimentare realizzato dalla Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych, una fabbrica di cioccolato con sede a Skarbimierz-Osiedle, in Polonia, ma che nel nostro Paese viene distribuito dalla Mondelēz Italia Srl.

Le barrette di "cioccolato al latte delle Alpi con biscotti al cacao in pezzi (15%) e ripieno (35%) di crema al latte al gusto di vaniglia" , sono individuabili sugli scaffali dei supermercati Carrefour tramite il numero di lotto OSK0934422 e la data di scadenza fissata al 01/08/2024.

Il consiglio è ovviamente quello di non consumare il prodotto a causa dell'elevato rischio di contaminazione da plastica e di restituirlo al medesimo punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto per ottenere un rimborso o una sostituzione come in genere previsto in questi casi. "Si invitano i consumatori che hanno acquistato il prodotto a non consumarlo e a contattare il servizio consumatori al Numero Verde 800-055200 in caso di domande" , si legge sull'allerta.

La possibile presenza di residui metallici è alla base invece del richiamo di uno specifico lotto di biscotti, i "Merba chocolate cookies" venduti in confezioni del peso di 225 grammi. Il prodotto, realizzato nello stabilimento olandese di Wilhelminakanaal Noord 2, 4902 VR Oosterhout, è individuabile tramite il numero di lotto L 2334702, e sulla confezione è riportata la scadenza del 12/12/2024. Anche in questo caso il consiglio è quello di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.