Pro Pal imbrattano i leoni di Verona. E spunta la scritta “Free Gaza"

Grave atto vandalico a Verona, dove sono stati imbrattati i due leoni stilofori all'ingresso della basilica di San Zeno. A poca distanza, ai piedi del monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio, è stata rinvenuta la scritta

"Free Gaza". Un'altra scritta, ma con vernice blu, è stata segnalata nel primo pomeriggio di ieri anche a Castelvecchio, insieme a un simbolo anarchico. La polizia sta cercando di individuare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

" È vergognoso quanto accaduto a Verona, dove sedicenti attivisti ProPal/Free Gaza hanno profanato e imbrattato Castelvecchio e la Basilica di San Zeno. Si tratta di un gesto ancora piu' odioso perché pianificato e posto in essere a Natale. Ci auguriamo che le forze dell'ordine riescano a identificare al piu' presto i responsabili di questo atto vandalico ai danni del patrimonio culturale pubblico e che la magistratura li condanni a risarcire personalmente tutti i danni, fino all'ultimo euro ", ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla Cultura.

Il governo ha recentemente inasprito le sanzioni per chi danneggia i beni culturali, introducendo multe pesanti che possono arrivare fino a 60.000 euro, oltre alle conseguenze penali. L'obiettivo è quello di scoraggiare una forma di attivismo che, invece di sensibilizzare l'opinione pubblica, finisce spesso per alienare il consenso a causa della natura distruttiva del gesto. La scelta di colpire durante le festività natalizie, come sottolineato dal sottosegretario Mazzi, evidenzia una volontà di massimizzare la visibilità mediatica, ma rischia di tradursi in un boomerang per la causa stessa.

Mentre i tecnici della sovrintendenza valutano l'entità dei danni sui leoni stilofori e sulle mura di Castelvecchio, il dibattito si sposta sulla necessità di una maggiore vigilanza e sull'importanza di educare al rispetto della storia, che non dovrebbe mai diventare ostaggio delle tensioni geopolitiche attuali.