Quarto giorno di attacchi hacker filorussi contro l'Italia: ecco chi hanno colpito

Italia ancora sotto attacco da parte del collettivo di hacker filorussi Noname057 (16), che da quattro giorni hanno messo nel mirino le infrastrutture informatiche del nostro Paese. Sembra trattarsi ancora una volta di una ritorsione in conseguenza delle parole del presidente Sergio Mattarella, pronunciate lo scorso 5 febbraio ma inspiegabilmente prese in considerazione dalla Russia dopo due settimane.

I criminali della rete da quel momento hanno preso di mira siti governativi e di proprietà di servizi bancari, finanziari e della mobilità. Anche questa mattina a essere stati colpiti sono i server di aziende dello stesso tipo. Sono circa 20 le realtà colpite questa mattina dagli attacchi in Ddos. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è come sempre subito entrata in azione intercettando il traffico anomalo e verificando se si trattasse di un attacco hacker poi, stabilito un possibile impatto, ha avvisato le realtà bersaglio e offerto supporto e consigli di mitigazione. La maggior parte dei siti sono già tornati online senza problemi per l'operatività delle aziende stesse.

Sotto attacco sono finite pressoché le stesse aziende prese di mira nella giornata di ieri, tra i quali anche Mediobanca, NexiGroup, Fiocchi e Benelli. Tra gli altri, nella rete degli hacker sono finiti anche: il porto di Olbia e Golfo Aranci, quello di Genova, l'autorità portuale di Civitavecchia e quella di Genova, il servizio di trasporti pubblici di Cagliari e quello di Bergamo. Nel frattempo, i profili Telegram del gruppo risultano essere stati oscurati.

grazie all'immediata attivazione delle procedure interne di gestione degli incidenti, i sistemi di sicurezza del Gruppo hanno garantito la protezione delle infrastrutture informatiche, impedendo qualsiasi compromissione delle applicazioni critiche e dei dati riservati. L'operatività dei siti e dei servizi è stata rapidamente ripristinata

Ieri, Mediobanca ha spiegato che "".