"Questo è tentato omicidio". L'ira degli agenti sugli scontri post-rave a Modena

Non si placano le polemiche sul rave abusivo di Campogalliano, in provincia di Modena, iniziato la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre e andato avanti fino a domenica sera. Le forze dell'ordine hanno gestito la situazione per ridurre il rischio scontri, evitando di fare irruzione nell'ex fabbrica Bugatti ma predisponendo controlli all'esterno in modo tale da poter procedere con le identificazioni man mano che i partecipanti lasciavano la struttura. Un controllo obbligato e necessario considerando l'illegalità della situazione, che però non è stato gradito dai ravers, che per evitare i controlli hanno tentato di sfondare il cordone di polizia con auto e camper, causando anche feriti tra le forze dell'ordine. Eppure, c'è chi difende ancora questi comportamenti e punta il dito contro gli agenti, come sempre agnelli sacrificali davanti alle intemperanze di violenti e criminali.

" Alcuni colleghi sono rimasti gravemente feriti, piedi rotti e contusioni varie, investiti da questi tossicodipendenti alla guida di camper e veicoli vari, finendo la fuga addosso ai mezzi del Reparto Mobile di Torino. Altro che lesioni e resistenza, per cui sono stati arrestati, questo è tentato omicidio ", si legge in una nota diramata dal sindacato Italia Celere della Polizia di Stato. " In solidarietà di questi 'bravi ragazzi' ne sono arrivati altri, come sempre dai centri sociali, quelli che tifano per la libertà con le bandiere della Palestina e difendono chi cerca di uccidere i poliziotti... E hanno pure ragione ", si legge ancora in riferimento alla "chiamata" a presidio che è circolata tra le chat degli antagonisti durante le tensioni.