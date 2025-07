Ragazzo di 15 anni cade nel Po e scompare: ricerche in corso

Ricerche in corso per un ragazzo di 15 anni che, allo stato attuale, è disperso dopo essere stato visto lanciarcisi nel fiume Po. La segnalazione, secondo quanto ricostruito, è scattata dopo che il ragazzino è stato visto buttarsi dal ponte della Becca, nel comune in provincia di Pavia. Le operazioni di ricerca sono iniziate ieri ma continueranno anche oggi, giovedì 24 luglio.

Ma facciamo un passo indietro per ricostruire l’intera vicenda. Un ragazzino di 15 anni è stato visto cadere nelle acque del fiume Po nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 luglio, vicino al Ponte della Becca nel Pavese e all'altezza della confluenza con il Ticino. Il giovane non è più riemerso e sono scattate subito le ricerche, con l'intervento dei vigili del fuoco.

Il momento dell’immersione ha ancora grossi coni d’ombra. In primis, secondo quanto riportato da Fanpage, alcuni bagnanti hanno chiamato i soccorsi non appena hanno visto il ragazzo cadere. Rimane da capire se il ragazzino di soli 15 anni fosse solo o in compagnia di amici.

Sul posto sono giunti gli specialisti del soccorso acquatico del comando di Pavia, supportati dai sommozzatori dei nuclei regionali dei vigili del fuoco della Lombardia e del Piemonte. Intanto, anche questa mattina, sono impegnati da ore gli specialisti del soccorso acquatico, con i sommozzatori dei vigili del fuoco.