Razzo come quelli da guerra su un barcone di migranti: è giallo a Lampedusa

C'è un giallo a Lampedusa legato a uno degli ultimi sbarchi di migranti sull'isola, perché questa mattina un gruppo di artificieri giunti sull'isola ha fatto brillare un " razzo ", definito come " quelli da guerra " che sarebbe stato trovato dalla Guardia di Finanza a Lampedusa durante uno sbarco dello scorso lunedì. Il riserbo attorno alla vicenda è stato massimo fino a oggi, quando i cittadini hanno sentito un forte boato e sono iniziate a circolare le prime voci in merito all'ordigno, che non è chiaro perché si trovasse a bordo e chi lo abbia portato.

È stato ovviamente sequestrato dalla Guardia di finanza dopo lo sbarco e pare fosse l'unico ordigno presente, nonostante sull'isola erano iniziate a circolare voci incontrollate circa un "piccolo arsenale" che sarebbe stato rinvenuto nel momento dei soccorsi. Niente di tutto questo è vero, tranne la presenza del razzo: qualcuno sostiene che si trattasse di un semplice razzo di segnalazione ma le differenze con il materiale bellico sono ampie ed è improbabile che i militari possano aver fatto confusione. Così come è improbabile che un razzo di segnalazione sarebbe stato fatto brillare. Sono state aperte le indagini da parte delle autorità per risalire ai responsabili.

Nel frattempo sull'isola di Lampedusa è arrivata nella giornata di ieri una delegazione della Commissione Affari Costituzionali della Camera, guidata dall'onorevole Nazario Pagano, deputato di Forza Italia. " Lampedusa è la frontiera estrema dell’Europa e, al tempo stesso, una delle principali porte d’ingresso al nostro Continente. Qui si misura la capacità dell’Italia e dell’Unione Europea di coniugare la tutela dei diritti fondamentali con l’applicazione rigorosa delle norme in materia di immigrazione, asilo e gestione delle frontiere ", ha dichiarato l'onorevole.

Abbiamo apprezzato il coordinamento efficace tra autorità nazionali ed europee in tutte le fasi della filiera: dal soccorso in mare all'assistenza medica allo sbarco, dalle procedure di identificazione e informazione dei migranti all'individuazione dei soggetti vulnerabili, fino al trasferimento verso altre strutture. La permanenza media nel centro si è così ridotta a 24-36 ore

", ha aggiunto.