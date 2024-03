Como, reclutava combattenti per la jihad: espulso siriano naturalizzato norvegese

Ancora un'espulsione dal nostro Paese per la tutela della sicurezza nazionale. Come riferisce il deputato in forza alla Lega, Nicola Molteni, un foreign fighter residente nella zona di Como è stato rimpatriato nel suo Paese di origine. " Grazie ai suoi contatti in Italia reclutava e favoriva la partenza di 'volontari' verso scenari di guerra all’estero. Espulso dal ministro dell’Interno e rimpatriato un foreign fighter naturalizzato in Norvegia, noto per le sue posizioni jihadiste ", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha firmato l'atto di espulsione.

" L'espulsione da Como e il rimpatrio di un foreign fighter di origine siriana naturalizzato in Norvegia, noto alle autorità per le sue posizioni jihadiste, è un successo delle autorità di polizia e di intelligence che ci rende estremamente soddisfatti ", ha dichiarato l'esponente del partito di Matteo Salvini. La persona espulsa è un uomo di 50 anni di nazionalità siriana ma naturalizzato in Norvegia, che reclutava in Italia e, nello specifico, nell'area lariana, gli uomini e le donne da arruolare come combattenti della jihad. La questura di Como sta ancora portando avanti l'indagine, pertanto alcuni dettagli sono coperti dal segreto istruttorio e non possono essere divulgati, ma dagli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine è emerso come l'uomo fosse costantemente impegnato nell'attività di reclutamento. Il 50enne è stato fermato a Erba per un controllo dagli uomini delle volanti della questura di Como.