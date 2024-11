"Regala un sogno" con SuperEnalotto Superstar

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva un dicembre straordinario e ricco di emozioni con SuperEnalotto SuperStar, una nuova iniziativa speciale, un appuntamento ormai fisso da tempo, pensato per regalare allegria e gratificazione ai giocatori in occasione delle festività natalizie: “REGALA UN SOGNO”che assegnerà 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, per un totale di ben 10 milioni. Premi che serviranno per realizzare qualche importante progetto o per regalarsi qualche coccola per sé o da destinare ai propri cari.

Le 4 estrazioni speciali - tutte con 250 premi da 10mila euro - sono previste nei concorsi n. 200 di martedì 17 dicembre; n. 201 di giovedì 19 dicembre; n. 202 di venerdì 20 dicembre e n. 203 di sabato 21 dicembre. Partecipare all’iniziativa è davvero semplicissimo: per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei 4 concorsi speciali, è assegnato, incluso nel costo della giocata, un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione dei premi garantiti in palio.

È possibile giocare per il primo dei concorsi speciali già a partire da venerdì 22 novembre, sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia. E sono tante sono le modalità per giocare a SuperEnalotto SuperStar come, ad esempio, le giocate casuali o le quote della Bacheca dei Sistemi di Sisal. Per l’occasione è disponibile anche una Scheda Speciale dedicata all’iniziativa che, tramite barcode, consente di giocare una combinazione per uno o più concorsi speciali aperti al momento della convalida.

Con l’iniziativa speciale “REGALA UN SOGNO”, che distribuirà 10 milioni di euro in premi, saranno moltissimi i giocatori che potranno godersi momenti di spensieratezza e allegria per un Natale davvero speciale grazie a SuperEnalotto. I codici vincenti dell’iniziativa speciale si potranno verificare nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info; attraverso la App Ufficiale del SuperEnalotto; nei Punti di Vendita Sisal.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Se hai realizzato una vincita, aggiudicandoti uno dei Premi Speciali da 10mila euro occorre recarsi presso un punto di ritiro a scelta tra: il Punto Pagamenti Premi più vicino; gli Uffici Premi Sisal dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13: in via Ugo Bassi, 6 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti, 89 a Roma.

Se la vincita è realizzata con una giocata online, si deve presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione delconto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al codicefiscale. Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200 euro sarà autorizzato solo dopo una verifica da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se, invece la giocata è stata fatta in ricevitoria occorre presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al codice fiscale.

Ildella vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento. Anche in questo caso, la ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it