Lasciò il suo posto sulla scialuppa a una mamma. Giuseppe Girolamo, il batterista eroe della Costa Concordia

Giuseppe Girolamo

Sono trascorsi 12 anni da quando la Costa Concordia naufragò nelle acque davanti all'Isola del Giglio, in Toscana, portando con sé la vita di 32 persone.Tra loro c'era anche Giuseppe Girolamo, giovane batterista, che si sacrificò per salvare la vita di una madre e dei suoi figli. " Stavamo salendo sulle scialuppe ma non c'era più posto per me e i miei figli. A guardare la scena stava un uomo vestito di nero, in un angolo, con la testa china e io ricordo di avergli detto: la prego, mi faccia salire, ho due bambini. Nel panico generale è riuscito a restare calmo e ad aiutarci. Credo fosse un angelo o mi è parso tale. Perché solo grazie a lui siamo riusciti a salire nella terza scialuppa e accomodarci nella parte finale. Dopo di ciò è scomparso ", raccontò la donna.

Giuseppe, però, non sapeva nuotare e quando l'acqua ha trovato la via per incunearsi nella nave, per lui non c'è stato niente da fare. Il suo è stato uno degli ultimi corpi a essere ritrovato, passarono giorni, settimane, mesi, prima che i sommozzatori riuscissero a raggiungerlo. I suoi genitori non si arresero alla disgrazia fino a quando il corpo di Giuseppe non venne recuperato e tappezzarono le strade della piccola isola con le immagini di quel ragazzo giovane e dai lunghi capelli, che aveva una vita davanti.

" A 13 anni dal naufragio della Costa Concordia, ricordiamo un grande eroe italiano, Giuseppe Girolamo, un ragazzo che ha dato la vita per salvare altre persone. Musicista e uomo dal cuore enorme, si sacrifico rinunciando al suo posto su una scialuppa di salvataggio per permettere a una mamma con i suoi figli di mettersi in salvo. Un esempio di straordinario coraggio e altruismo che resta ancora oggi scolpito nel cuore di tanti.

Onore a te, Giuseppe", scrive oggi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, per ricordarne il sacrificio. La storia di Giuseppe, così come quella della Costa Concordia, non dovrebbe mai essere dimenticata.