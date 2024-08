"Con la riduzione degli arrivi alleggerita la pressione sulla polizia". Il plauso dei funzionari al Viminale

Ascolta ora 00:00 00:00

L'interrogazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, chiesta dal Pd sui migranti, ha permesso al titolare del Viminale di approfondire alcuni temi e di spiegare ulteriormente come funzionano gli accordi con i Paesi nordafricani e quali sono le soluzioni che questo governo ha adottato per ridurre la pressione migratoria. Soluzioni che stanno dando i loro risultati, come dimostrano i dati degli ultimi mesi che confermano la tendenza al ribasso.

" I dati sugli arrivi via mare dei migranti registrano non solo una forte diminuzione rispetto allo scorso anno, pari a circa il 63%, ma anche una flessione del 20% circa rispetto al 2022, anno in cui era in carica il precedente Governo ", ha spiegato il ministro, che ha aggiunto anche i dati dei rimpatri: " Nei primi sei mesi del 2024 sono stati quasi 9 mila i rimpatri assistiti ". Ma, soprattutto, " sul piano dell’immigrazione irregolare, di assoluta importanza è lo strumento del rimpatrio forzoso di coloro che non hanno titolo a rimanere in Italia: dall’inizio dell’anno sono stati 3.080 i migranti rimpatriati, con un aumento del 20% rispetto al 2023 ".

I due dati sono intrinsecamente collegati, perché l'aumento dei rimpatri funge da deterrente per le partenze, determinando una riduzione alla fonte. " Accogliamo con favore le dichiarazioni del ministro dell'Interno in tema di immigrazione. L'azione svolta dal Viminale, e nel suo complesso dall'esecutivo, attraverso intese con i Paesi di transito che si affacciano sul Mediterraneo, ha permesso di ridurre il flusso di immigrazione sulle coste del Paese ", si legge in una nota di Enzo Letizia, segretario dell'associazione nazionale funzionari di polizia. Nel comunicato viene sottolineato che " questi risultati significativi hanno consentito di ridurre la forte pressione sulla polizia di Stato e, in particolare, sulla questura di Agrigento, impegnata a fronteggiare gli sbarchi su Lampedusa ".